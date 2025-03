Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boer zoekt ander land: ‘Opa had 20 tot 25 koeien en voedde toen 12 kinderen’

We hebben op televisie weer een nieuwe Ik Vertrek, maar dan met boeren. Vanaf vanavond kun je op SBS6 kijken naar De Boer Op, waarin vier boerengezinnen of -stellen de vlucht naar het buitenland nemen. In twee gevallen wordt ‘boeren wordt je in Nederland onmogelijk gemaakt’ als reden opgegeven.

De Boer Op is, omdat het een uitdrukking is, als titel logisch en aardig gekozen, maar tegelijkertijd ook wat vriendelijk. Gezien sommige verhalen, zo zag Metro alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis, had Boer Zoekt Ander Land misschien wel beter op z’n plaats geweest.

Veel tv-aandacht voor de boer

De boer is een beroep dat in het ene na het andere tv-programma wordt belicht. Misschien komt dat vooral dankzij het nooit te stoppen Boer Zoekt Vrouw van Yvon Jaspers. Blijkbaar kijken we graag naar die gasten op het platteland. De boerenprotesten hebben de aandacht, ook negatief, natuurlijk nog meer aangewakkerd. Nu volgen we dus vier Ik Vertrek-gezinnen, naar Zweden, Canada, Zuid-Frankrijk en Bretagne, ook Frankrijk. Acteur Matteo van der Grijn, zelf opgegroeid in een Italiaans bergdorp, praat de boel aan elkaar.

‘Dappere boeren verruilen Nederland voor het buitenland in De Boer Op‘, noemt Talpa de hoofdrolspelers. Waarom hun stap nou zo dapper is, geen idee. Een boer die ondanks alle overheidsregels dapper doorboert in eigen land, is misschien wel minstens zo stoer. Maar goed, misschien opper ik hierbij een idee voor nóg een tv-serie over boeren.

Boer met een bekend gezicht

In de aflevering van vanavond gaat de meeste aandacht uit naar de familie Rijfkogel uit Drenthe. Michiel en José verruilen het dorp Nieuwlande voor een grote boerderij in het Zweedse Fälkoping om daar het boerenleven voort te zetten. Bij de eerste aanblik heeft die blonde boom van een kerel Michiel meteen een bekende kop. Even googelen laat zien dat dat sterke vermoeden klopt. Tijdens de boerenprotesten deed hij zijn zegje weleens in nieuwsprogramma’s, gekleed in een t-shirt met de tekst BBB.

Een grote poppenkast die alleen maar geld kost.

Waar het op neerkomt (en wat in die nieuwsprogramma’s kwam): de liefde van de Rijfkogels voor het platteland is groot, maar dat geldt niet voor de Haagse en Brusselse regeltjes. José noemt het „de boer wordt tegengehouden door de regering”. Michiel, die op SBS6 hopelijk ondertiteld wordt (bij Metro ontbrak dat): „Een grote poppenkast die alleen maar geld kost.” Zijn vader snapt het vertrek naar Scandinavië wel: „Je hebt als boer geen toekomst hier.” Michiel en vier helpers zien we in een trekkerkonvooi richting Zweden vertrekken. In zijn voertuig leert de boer Zweedse woordjes.

👩‍🌾 De Boer Op eerder De titel De Boer Op werd twee keer eerder voor televisie gebruikt. In 2010 was het in België een spelprogramma voor de jeugd. Iets later kwam er ook een De Boer Op op de regionale commerciële zender Focuz TV in de Achterhoek. Deze zender boerde niet zo lekker en werd in 2015 failliet verklaard.

Na vier generaties is het welletjes

Ook Thijs Wieggers zette zich tijdens de boerenprotesten vanaf 2019 in voor de positie van de Nederlandse boer, zonder al te veel succes. Dat frustreerde dusdanig dat aan vier generaties Wieggers in het Achterhoekse Mariënvelde een einde komt. Met zijn gezin vertrekt de boer naar Canada. „Als je wat wil, moet dat buiten Europa”, klinkt het in Gelderland. Ver weg dus van, zo zegt de voice-over, „politieke vergadertijgers in Den Haag en op de Brusselse EU-kantoren”.

De tweede generatie, opa Wieggers, boerde met 20 tot 25 koeien. „Hij kon er twaalf kinderen mee voeden, daar moet je nu eens mee aankomen.” Hoeve Olpad gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor „een hagelnieuwe wijk met dertienineendozijn-rijtjeshuizen”.

Iets minder aansprekend voor de tv-kijker zijn wellicht de overige vertrekkende boeren. De familie Van Zandwijk woont nu nog in een keurig rijtjeshuis in Renkum. Eric, die agrarisch consulent is, wil met zijn Yvette in de uitlopers van de Pyreneeën een duurzame boerderij beginnen. Linde en Mike vormen een jong koppel en gaan met kippen en melkkoeien aan de slag aan de Franse westkust. Overigens blijken de Franse regels om te kunnen boeren minstens zo complex als de boer die van Nederland kent.

Denken aan Ik Vertrek niet te voorkomen

Omdat het programma zo lijkt op Ik Vertrek, is het onvermijdelijk dat je hoopt dat hier en daar de pleuris uitbreekt. Natuurlijk hoop je dat het boeren deze families straks goed vergaat, maar een gesprongen waterleiding en grote bouwval hier en daar, of problemen met de nieuwe taal en daardoor grote spraakverwarringen, is op tv meestal meer dan welkom. Dat is (vooralsnog) niet aan de orde.

Het trekkerkonvooi is inmiddels lekker op weg naar Zweden. Als achtergrondmuziekje klinkt – natuurlijk – Deurdonderen van Normaal.

Aantal blikken uit 5: 3

De Boer Op is vanaf vanavond (18 maart) zes dinsdagen om 20.30 uur te zien op SBS6. Terugkijken kan via Kijk.nl.

