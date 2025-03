Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aftrap van LUBACH, kijkers liggen dubbel om Dick Schoof-item

Arjen Lubach is gisteravond begonnen aan zijn tv-avontuur bij de commerciële omroep. Zijn nieuwe satirische programma, LUBACH, trapte af met een item over premier Dick Schoof. „Get ready for his Big Dick Energy.”

Arjen Lubach maakte begin november bekend dat hij en zijn hele team na tien jaar de overstap maakten naar RTL. „We kregen een beter uitzendschema, een vast uitzendtijdstip. Ik wilde graag dat mijn team erop vooruit zou gaan. Dus op een gegeven moment was het lijstje lang genoeg”, lichtte Lubach vorige week aan tafel bij Eva Jinek toe.



LUBACH is van maandag tot en met donderdag om 22.00 uur te zien op RTL4. Aanstaande woensdag is Britse acteur en schrijver Stephen Fry de eerste gast. Hij komt langs om te praten over zijn boek Odyssee, waarin hij het laatste deel van het beroemde verhaal van Homeros hervertelt. „Ik ben zeer vereerd met zijn bezoek”, liet Lubach weten. „Al jaren geldt: als Fry spreekt, dan luister ik. Ook weleens leuk om dat op één meter afstand te doen.”

Elke donderdag diept Lubach een onderwerp uit. „Om een beetje op te kauwen in het weekend. Dus dat zijn meer de Zondag met Lubach-achtige uitzendingen”, vertelde hij bij Eva.

📺 Kijkcijfers LUBACH „LUBACH debuteert met 1.279.000 kijkers”, zegt kijkcijferexpert op Tina Nijkamp op Instagram. „Een prachtige start!” Daar komen nog uitgestelde kijkers bij. Helemaal onverwacht is de score volgens haar niet. „Maar wat zullen ze blij en opgelucht zijn bij RTL en ook het team. Een goed begin is het halve werk.”

Eerste aflevering LUBACH bij RTL

Lubach droeg in zijn nieuwe avondshow niet meer zijn kenmerkende giletje, maar een ander pak. Dat had hij van tevoren al verklapt in de De Coen & Sander Show op radiozender JOE. Maar dat is niet enige wat anders is. „Een nieuwe show, een nieuwe desk, nieuwe knopjes met andere geluiden. Ik moet wel een beetje voorzichtig zijn, het is een high tech-studio, ik kan met het hele mediapark communiceren”, begint de presentator de uitzending.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De presentator trapt af met een fragment met Dick Schoof in de hoofdrol, naar aanleiding van het nieuws dat de krijgsmacht wil groeien naar 200.000 mensen. Nu zijn dat er nog 74.000. Dat we het überhaupt over een groot leger hebben, heeft alles met Donald Trump te maken. Europa moet volgens Trump meer doen aan de eigen defensie. Ook Metro werd overigens genoemd in LUBACH: onze video over de dienstplicht werkte op de lachspieren. Je ziet ‘m hieronder:

Trump lijkt ook het liefst zaken te doen met bijvoorbeeld Vladimir Poetin (Rusland) en Viktor Orbán (Hongarije). Lubach: „Trump houdt van sterke, autoritaire leiders die hun volk er lekker onder houden. Dan kun je denken: Nederland heeft een probleem. Maar je kunt ook denken: hier ligt een kans.” Zie daar: de Dick-tator. „Wij presenteren met trots de sterkste leider van de wereld. Hij is zo stoer, hij werd premier zonder ook maar één stem te krijgen. Get ready for his Big Dick Energy.”

Bekijk het fragment hier:

Kijkers kunnen de video over Schoof wel waarderen, laten ze op X weten. Een greep uit de reacties:

https://twitter.com/TotallyAnders/status/1904280764520538623

https://twitter.com/Jelmer_Koper/status/1904290621541781671

https://twitter.com/Vincentgdevlugt/status/1904280587197931674

Je kunt Lubach terugkijken via Videoland.

Reacties