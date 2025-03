Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen na inrijden PVV’er op XR-demonstrant: ‘Iedereen doet maar aangifte’

De vrouw die vorige week werd aangereden door PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen toen zij meedeed aan een klimaatactie bij het provinciehuis in Haarlem, heeft aangifte tegen hem gedaan. Dat werd deze week duidelijk. Johan Derksen had er – uiteraard – in talkshow Vandaag Inside wel wat over te zeggen en daarbij gaat het ook over Jack van Gelder.

De klimaatactiviste van Extincion Rebellion (XR) belandde maandag 3 maart op de motorkap, nadat Ronald van Tiggelen van de PVV door een spandoek was gereden. Hij reed vervolgens zonder te stoppen de parkeergarage in. Volgens de advocaat van de aangereden vrouw is bij haar een hersenschudding vastgesteld. Eerder meldde zij zelf al dat ze na het incident naar het ziekenhuis moest en last had van haar rug en knie. Het Statenlid van de PVV erkende eerder niet geremd te hebben, maar wil niet zijn excuses aanbieden voor het incident.

Aangifte tegen PVV’er, maar ook tegen Jack van Gelder

De activiste van XR blijkt nu ook aangifte tegen Jack van Gelder te hebben gedaan. Als gast van talkshow De Oranjewinter zei hij in januari na de zoveelste XR-klimaatdemonstratie in Den Haag: „Daar moeten ze toch een keer met een tank overheen?“

In de Vandaag Inside-video hierboven zie je wat Johan Derksen daar allemaal van vindt. De man, die deze week een nogal bijzonder verhaal over hoge nood tijdens het autorijden deelde, vindt de aanrijding door het PVV-statenlid allesbehalve beschaafd. „Maar het viel allemaal wel mee, die vrouw die doet nu net alsof zij ernstig gewond was.” De nieuwste aangifte tegen Jack van Gelder hoorde hij hoofdschuddend aan: „Geen nette opmerking, maar iedereen doet maar aangifte.”

