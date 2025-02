Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goedemorgen Nederland-gast ergert zich aan Wilfred Genee: ‘Ben je nu boos?’

Wilfred Genee is bekend als de snelle en treiterende presentator van Vandaag Inside. Vanochtend vertelde hij bij Goedemorgen Nederland over zijn rol als ‘lul’ aan de VI-tafel en het feit dat lang niet alles echt is. En kennelijk is Goedemorgen Nederland-gast Jean Dohmen bepaald geen fan van de Genee en het VI-format.

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zijn het onlosmakelijke trio dat met Vandaag Inside een groot arsenaal aan kijkers voor zich weet te winnen. Bij Goedemorgen Nederland wordt Genee zelfs ‘meesterinterviewer’ genoemd, al nuanceert hij zelf die titel.

Goedemorgen Nederland-gast ergert zich aan Vandaag Inside

In de Goedemorgen Nederland-studio vragen de gasten en presentatoren zich af of alles bij VI wel echt is. Als bijvoorbeeld Johan Derksen weer eens wegloopt van tafel. Het is wel echt, maar volgens Genee moeten kijkers ook niet alles te serieus nemen. „Dit gaat toch helemaal nergens over”, zucht FD-journalist Jean Dohmen richting Genee. Hij duidelijk geen fan van het programma.

Vlak voordat Goedemorgen Nederland overschakelt naar het NOS Journaal, vraagt Genee snel aan Dohmen: „Ben je nu boos?” Maar hij ontkracht dat: „Nee, ik ben niet boos.” De journalist ergert zich kennelijk wel aan Genee en zijn uitspraken, waarna te zien is dat Genee er om kan lachen.

Wilfred Genee heeft andere rol aan VI-tafel

Genee doet meer dan alleen VI maken. Zo interviewt hij mensen in zijn BNR-programma’s als Zolang het leuk is en The Friday Move of de podcast Littekens. Programma’s waarin hij meer de tijd kan nemen voor interviews. Zo omschrijft hij zijn interviewstijl voor Littekens als bijna empathisch. Wat hele andere koek is dan wat hij doet aan de VI-tafel.

Bij VI gaat het namelijk allemaal vrij snel en is het meer gericht op amusement. Goedemorgen Nederland-presentatrice Welmoed Sijtsma vraagt zich af of Genee bij VI te weinig van zichzelf kan laten zien. „Een mens heeft heel veel kanten. Ik vind dat ik bij VI een bepaalde kwaliteit van mezelf heel goed kan uitvergroten en goed mijn werk kan doen”, aldus Genee.

‘Ik kies ervoor om een lul te zijn op televisie’

Hij vervolgt: „Ik kies op tv heel duidelijk om een lul te zijn. Dat moet omdat het programma anders niet werkt. Als ik heel vriendelijk en braaf ga presenteren, gebeurt er niks aan die tafel. De uitvergroting van mijn persoonlijkheid richting Johan, richting andere gasten, zorgt ervoor dat iedereen heel duidelijk een eigen rol krijgt.”

Genee haalt aan dat Jan Boskamp, die voorheen veel aan tafel zat met het VI-trio in andere televisieprogramma’s, aan hem vroeg waarom hij van die harde en pesterige opmerkingen maakte. „Toen zei ik: Jan, daardoor gaan mensen jou leuker vinden en mij een nog grotere lul vinden. Daarmee wordt het contrast nog groter en vinden mensen het leuker vinden om naar te kijken.”

Wilfred Genee: ‘Het is niet echt’

Sijtsma concludeert dat het dus een ‘trucje’ is, wat Genee op televisie doet. „Alles is een trucje. Dit is ook een trucje”, zegt Genee terwijl hij naar de presentatrice wijst. Waarna Sijtsma ontkent dat ze op voorhand bedacht heeft welke kant ze van zichzelf zou gaan uitvergroten. „Wat jij dus blijkbaar wel doet”, wijst ze weer terug naar Genee. „Je bent veel formeler dan je in werkelijkheid bent, denk ik”, reageert Genee. „Alle mensen hebben allemaal een rol die ze bij hun functie uitoefenen. Zolang er een camera op staat en mensen zitten te kijken, is het niet echt. Het is niet echt wat wij doen. Het is een uitvergroting van de werkelijkheid en je persoonlijkheid.”

FD-journalist Jean Dohmen heeft overduidelijk weinig met de aanpak en het format van Genee en VI. „Ik kijk er niet zo vaak naar. Ik heb andere interesses. Je kunt heel veel worden aan middelmatigheid wijden en daar kun je heel veel tijd aan besteden, dat vind ik allemaal best. Dat moeten mensen allemaal zelf weten.” Waarna Genee inhaakt: „De essentie is volgens mij dat we allemaal een keuze hebben. Er zit een knop op die tv en die zet je aan of uit.”

