Vrouw voor de tiende keer bij Tussen Kunst en Kitsch: ‘Tot nu toe was het nooit iets speciaals’

Koop je ook weleens iets bij de kringloop in de hoop dat het meer waard is dan dat de winkel doorhad? Dan ben je niet de enige. In Tussen Kunst en Kitsch verscheen gisteravond een mevrouw die al negen keer eerder mee had gedaan aan het programma, om te kijken of haar reeds gekochte aankopen iets van waarde hadden.

Dit keer had ze een sauskom bij zich, die ze voor 5 euro scoorde bij de kringloop.

Tien keer bij Tussen Kunst en Kitsch

In eerste instantie herkent Tussen Kunst en Kitsch-presentator Frits Sissing de mevrouw niet. „Bent u weleens eerder met spullen bij ons geweest?”, vraagt hij haar, waarop de mevrouw volmondig ja antwoordt. „Ik ben al zeker tien keer bij Kunst en Kitsch geweest!” Sissing schiet in de lach: „Echt waar?!”

De mevrouw knikt, en geef toe haar Tussen Kunst en Kitsch-avontuur inmiddels ook zelf grappig te vinden. „Tot nu toe was het nooit iets speciaals.” Maar wie weet nu wél, hoopt ze, terwijl ze wijst naar de sauskom die op een draaischijf op de tafel staat.

Soepkom valt in de smaak

De kom valt overigens goed in de smaak bij de deskundigen en bij Sissing. „Zou jij hem ook mee naar huis hebben genomen?”, vraagt Sissing aan deskundige Joseph Estié. „Onmiddellijk, ogenblikkelijk.” Een goed teken dus! „,Je kunt dit servies dateren omstreeks 1735. En het is een modern gemaakte sauskom. Het oor zit precies tegenover de schenklip. De oudste sauskommen hebben twee schenklippen en twee zijwaartse oren”, gaat Estié verder.

Volgens Estié stamt de sauskom uit de VOC-tijd. „Het is een goed voorbeeld van hoe een servies er voor 1730 uit zag”, legt ze uit. „Er waren heel veel borden van groot formaat, naar klein formaat. Er waren geen sauskommen, geen slabakken, geen terrines. En er waren geen kannen om je handen mee te wassen. Rond die tijd ontstond dat allemaal. Dat ze een uniform geheel op tafel wilden hebben. Dat zien we hier.” Estié legt verder uit dat de kom gemaakt is in China. Een lastige opgave voor de mensen toen. „We weten natuurlijk niet hoe vaak het mis is gegaan.”

Bedrag verveelvoudigen

Dat de kom er nog zo mooi en goed uitziet, verbaast de Tussen Kunst en Kitsch-deskundige. „En dat in een kringloopwinkel. Waarschijnlijk in een krantje verpakt.” De eigenaresse van de kom moet hierdoor lachen: „Dat nog niets eens. Ik heb het zo in de tas gedaan”, geeft ze toe.

De rit in haar tas heeft de kom in ieder geval overleefd. Maar hoeveel is die nu echt waard? De mevrouw heeft er in de winkel 5 euro voor betaald. Een bedrag wat volgens Estié wel te verveelvoudigen is. „Bij serviezen heb je veel borden, die zijn dus het minst zeldzaam. Vormstukken, staande objecten, terrines, slabakken, sauskommen, daar is maar een beperkt aantal van. 2500 euro”, legt ze uit. Een bedrag waar de eigenaresse van op kijkt. „Oh, 2500 euro, dat had ik nooit gedacht. Dat is veel.”

Tussen Kunst en Kitsch kijk je bij NPO Start terug.

