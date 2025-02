Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vandaag Inside over hommeles bij BBB: ‘Van der Plas heeft niets gerealiseerd’

Het is hommeles bij de BBB. Analist Johan Derksen maakte gisteravond bij Vandaag Inside gehakt van zowel BBB-leidster Caroline van der Plas als Kamerlid Henk Vermeer, want ze „weten nergens wat van”.

BBB-Tweede Kamerlid Lilian Helder verlaat binnenkort de Tweede Kamer. Helder sprak van „onoverbrugbare meningsverschillen” met partijleider Van der Plas, en zei niet genoeg inspraak in het coalitieakkoord te hebben gehad.

Ook is de grote BBB-fractie in de provincie Overijssel uit elkaar gevallen. Zes Statenleden hebben gisteren aangekondigd uit de fractie te stappen en gezamenlijk verder te gaan onder de naam Provincie Belang Overijssel.

Vandaag Inside over BBB

Als scheidsrechter Bas Nijhuis bij Vandaag Inside aan het praten is over voetbal, krijgt hij het commentaar Twents te praten. „Ik moet een beetje aan Henk Vermeer denken, die gisteren bij WNL zat”, zegt presentator Wilfred Genee. „Ben jij ook opgestapt bij BBB?”, vraagt Derksen gekscherend.

Afgelopen zondag zei BBB-Kamerlid Vermeer bij WNL op Zondag dat het beeld dat het kabinet weinig klaarspeelt „absurd” is. „Wij moeten voor een deel problemen oplossen die in de afgelopen vijftien jaar zijn ontstaan. Dat gaat niet zo hard.” Dat vindt Derksen een goede opmerking, maar dat is dan ook het enige.

„Henk Vermeer, aardige vriendelijke man, maar weet nergens van”, zegt Derksen. „Net zoals Caroline van der Plas: ook een aardige vrouw, leuk karakter. Maar ze weet nergens van, heeft nog niks toegevoegd. Ze hobbelt maar achter Wilders of Omtzigt aan, laat een scheet, en gaat weer naar huis.” René van der Gijp ligt helemaal dubbel. „Zo kort door de bocht allemaal weer”, verzucht Genee. „Een natte scheet”, giert ‘Gijp’.

‘Ze kan niets doen voor de boeren’

Genee herinnert zich ineens dat Van der Plas ooit een gekookt ei tussen haar beha had, maar Van der Gijp zit nog steeds te lachen op Derksens opmerkingen. Genee: „Werk je je elke dag de ballen uit de broek, word je zo afgeschilderd.”

Hier kun je het fragment terugkijken:

Vertrek Lilian Helder

„Ze heeft, met veel inzet, haar best gedaan voor die boeren”, vindt Derksen. „Ze heeft niets gerealiseerd. Ze heeft de boeren zo gek gekregen dat iedere boer de Nederlandse vlag omgedraaid aan een vlaggenstok hing. Dat was het dan, want ze kan niets voor ze doen.” Eerder stemde de analist nog op Van der Plas, maar hij vindt dat ze te veel in zichzelf is gaan geloven.

De besnorde analist snapt helemaal dat Lilian Helder „een beetje boos” is. „Als je die binnenhaalt met haar ervaring… Die weet honderdduizend keer meer van de gang van zaken in de Tweede Kamer dan mevrouw Van der Plas.”

Tegen de camera’s van SBS6 zei Helder dat ze het pijnlijk vond dat ze niet betrokken is geweest bij de onderhandelingen van het hoofdlijnenakkoord. „Dat werd mij voorgehouden op het moment dat de media het ook al hadden.” Ze zegt daarom niet te hebben „getekend bij het kruisje”. Tafelgast Valentijn Driessen: „Ik snap best dat ze wil opstappen, maar ze zegt dat er vanaf dag één geen chemie was. Dan moet je eerder opstappen.”

Genee haalt aan dat Vermeer heeft gezegd dat helemaal niemand heeft getekend bij het kruisje. „Apart. Ik vind het wel een grappige man die Henk Vermeer”, zegt de presentator. Derksen: „Hij heeft een klein reclamebureautje en kan alles opzoeken op Google, maar de man heeft verder een enkele inbreng. Maar het is geen onvriendelijke man.”

Reacties