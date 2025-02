Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jack van Gelder betwijfelt objectiviteit Nederlandse rechters en Raad van State

CDA-leider Henri Bontenbal discussieerde gisteravond in De Oranjezondag met Rutger Castricum en Jack van Gelder over de huidige politieke situatie. Waar Van Gelder concludeerde dat de Raad van State en rechters in Nederland helemaal niet zo objectief zijn.

Bontenbal, Castricum en Van Gelder bespreken de huidige politieke perikelen aan tafel. Van Gelder en Castricum bekritiseren namelijk bepaalde politieke beslissingen waar ook het CDA bij betrokken was. Waarna Bontenbal ietwat geïrriteerd raakt en het ‘niet fair’ vindt dat hij daarop wordt afgerekend.

Jack van Gelder hekelt politieke situatie

Maar volgens Van Gelder zijn de huidige problemen in de Nederland ook te danken aan CDA-beleid. „Het is ook mede jouw partij geweest, dus je kunt je daar niet van afsluiten. Op allerlei manieren wordt er nu bezuinigd, alles wordt duurder, maar dat heeft ook te maken met wat er de afgelopen 10 à 15 jaar is gebeurd”, zegt Van Gelder.

Hij vervolgt: „Ik heb ooit geleerd over een democratie dat als mensen stemmen op mensen, moeten zij de kans krijgen om te regeren.” Maar volgens Van Gelder kunnen regeringsleiders weinig zeggen of doen omdat er uit allerlei hoeken problemen en bezwaren komen. „Ik zeg ook niet dat de PVV het goed doet. Helemaal niet op dit moment zelfs. Maar je moet ze wel de kans geven om te kunnen regeren en dingen te kunnen uitvoeren.” Eerder sprak Van Gelder bij De Oranjezomer uit dat hij op de PVV had gestemd.

In dit fragment kijk je het gesprek over het kabinet terug:

Jack van Gelder betwijfelt objectiviteit rechters en Raad van State

Volgens Van Gelder heeft bijna geen enkele minister momenteel steun van het ministerie. „Die proberen hen allemaal tegen te werken.” Ook krijgen de huidige regeringsleiders te maken met de oppositie in de Tweede Kamer. „En dan hebben ze ook te maken met de Raad van State met een bepaalde kleur en met rechters die een andere kleur hebben dan dat we op dit moment in het bewind zien. En dan moet het nog door de Eerste Kamer.” Van Gelder doet overigens wel vaker opvallende uitspraken in De Oranjezondag.

De Raad van State is zowel een belangrijk adviesorgaan van de regering als de hoogste rechtsprekende instantie die uitspraken doet over geschillen tussen burger en overheid. Maar Van Gelder trekt dus hardop de objectiviteit van De Raad van State en die van Nederlandse rechters in twijfel.

Daar is Bontenbal het helemaal niet mee eens en ook Castricum betwijfelt of de Raad van State een bepaalde politieke kleur heeft. „Jij bedoelt dat er veel D66’ers in De Raad van State zitten.” Maar Castricum vindt dat we in de objectiviteit van de Raad van State moeten geloven.

Reacties