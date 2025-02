Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Internetonderzoekers Bellingcat laten op tv ‘de waarheid achter MH17’ even zien

Op tv-gebied was het de afgelopen zomer een komen en gaan van programma’s met terugblikken op de ramp met vliegtuig MH17. Logisch, op 17 juli was het (al weer) tien jaar geleden. National Geographic komt zeven maanden later plotseling óók met een documentaire, eentje met ‘iets baanbrekends’ en ‘de waarheid’.

Vliegtuig MH17 vloog in de zomer van 2014 van Schiphol naar eindbestemming Kuala Lumpur in Maleisië, maar kwam daar nooit aan. Boven Oekraïne werd het toestel van Malaysia Airlines uit de lucht geschoten. 298 inzittenden, onder wie 193 Nederlanders, kwamen om het leven.

Veel aandacht voor MH17

Dat er na tien jaar veel werd teruggeblikt op iets waardoor Nederland destijds even stilstond, is logisch. Zo was er De Echo van MH17, een documentaireserie van KRO-NCRV met een grote ‘rol’ voor Mark Rutte. Ik mis je, 10 jaar na MH17 van de EO ging in op bekenden van slachtoffers. Dat National Geographic nu opeens, zo voelt dat tenminste, met het driedelige Who Downed MH17? komt, kan een beetje mosterd na de maaltijd betekenen.

Maar ja, Metro ging voor tv-rubriek Blik op de Buis toch kijken, je weet maar nooit. Als we de makers mogen geloven wordt er weer eens met heel andere blik naar de MH17-ramp gekeken.

Onthullend, baanbrekend, nooit eerder vertoond…

De nieuwe blik komt van ‘onverwachte helden, internetonderzoekers en freelancers’, die bekend staan onder de naam Bellingcat (zie kader). National Geographic stelt dat in Who Downed MH17? door ‘onthullend en baanbrekend onderzoek de waarheid achter de ramp wordt blootgelegd’.

Daar denkt deze kijker het zijne vooraf van. In tien jaar tijd lukte het om drie Russen, die lekker veilig in eigen land bleven zitten, te veroordelen. Het ging om separatistenleider Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Bij dit trio, dat voor hun betrokkenheid bij het vliegtuigdrama niet daadwerkelijk achter de tralies is beland, is het gebleven. Waarom zouden internetonderzoekers, nota bene via tv, ‘nooit eerder vertoond bewijs’ leveren?

👨‍💻 Wat is Bellingcat? Bellingcat is een in Nederland gevestigde groep onderzoeksjournalisten. Zij zijn gespecialiseerd in fact-checking en open source inlichtingen. De groep kreeg grote bekendheid door de met een Academy Awards bekroonde documentaire Navalny. Het burger-onderzoeksjournalistieknetwerk werd opgericht door de Britse blogger Eliot Higgins. Dat gebeurde in 2014, het jaar dat de MH17 uit de lucht geschoten werd.

Geen koekenbakkers over MH17

Natuurlijk bestaat Bellingcat allesbehalve uit een stel koekenbakkers, dat weet deze kijker ook wel. Daarom is Who Downed MH17?, waar we verder maar niets over verraden, heus het bekijken waard. Ze zijn (gelukkig) heel anders dan al te stellige eenlingen die op platform X even komen vertellen ‘wat de waarheid is’.

Niet alleen de internetjournalisten komen aan het woord. We zien en horen ook nabestaanden en advocaten. Twee politici uit Nederland die uitgebreid worden ondervraagd, zijn belangrijke spelers van 2014: Mark Rutte en Frans Timmermans.

Dat laatste maakt het voor Nederlandse kijkers soms wat mosterd na de maaltijd. Mark Rutte vertelt maar weer eens dat hij op 17 juli 2014 met vrienden op vakantie naar Duitsland was. En dat hij vanzelfsprekend direct zijn vakantieadres verliet. Oude beelden hebben we ook vaker gezien, die zullen sowieso niet van het netvlies verdwijnen. Gefilmde brandende en rokende brokstukken van de MH17 had ik echter nog niet eerder gezien, maar ik kan het eerder ook hebben gemist.

Lekker uitgebreid is deze reeks sowieso. Dus voor wat nieuwe inzichten: kijk vooral.

Aantal blikken uit 5: 3

Who Downed MH17? is vanaf vanavond (6 februari) op donderdagavond om 20.30 uur op National Geographic te zien.

