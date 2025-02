Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grap Pieter Cobelens richting Wilfred Genee valt niet in de smaak: ‘Niet leuk’

Aan tafel bij De Oranjezondag is normaal gesproken ruimte voor humor en joligheid. Maar gisteravond viel een grap van gast Pieter Cobelens over de brand bij Wilfred Genee thuis, niet helemaal in de smaak.

Presentatrice Hélène Hendriks is op vakantie en daarom nam SBS-collega Wilfred Genee gisteren de De Oranjezondag-stoel van haar over. Afgelopen vrijdag opende Vandaag Inside zonder Wilfred Genee. Shownieuws-presentatrice Dyantha Brooks kondigde namelijk met Johan Derksen de uitzending aan. Maar na de leader kwam Genee toch de VI-studio binnen. Toen werd bekend dat er bij hem thuis brand was ontstaan in een bijgebouw.

Grap Pieter Cobelens valt niet in de smaak

De uitzending van De Oranjezondag begon gisteravond al met een beetje grappen en grollen, waarna Pieter Cobelens zich vrij voelt om daar nog een schepje bovenop te doen. „Ik ruik wel een brandluchtje”, grapt hij. Maar die opmerking valt niet goed in de smaak. Genee en De Oranjezondag-gast Raymond Mens laten dat blijken. „Niet leuk” en „daar word ik niet zo vrolijk van”, reageren de heren.

Daarna ziet Genee aanleiding om iets meer te vertellen over de brand bij hem thuis. Achteraf gezien was het namelijk best opvallend dat Genee toch in de VI-studio kwam, terwijl de brandweer bij hem thuis de boel aan het blussen was. Vrijdag reageerde hij daarnaast ietwat laconiek op de brand. Maar daar kwam hij gisteravond op terug en toen bleek dat de brand toch indruk op hem heeft gemaakt. „Ik was vrijdag toen ik hier naartoe ben gereisd nog in een soort roes, weet je wel. Maar zaterdagochtend toen ik ervoor stond, toen was ik wel heel verdrietig moet ik je zeggen.”

Wilfred Genee over brand

De brand brak vrijdag uit in een bijgebouw in de tuin. Genee vertelt dat vooral een hoop persoonlijke spullen van zijn vrouw zijn verbrand. „Het was echt een prachtig huisje, het is helemaal verdwenen.”

Toch wil de presentator ook niet te lang stil staan bij de brand in de uitzending. „Want ik zei net al My smile is my make-up. Dat nummer van Smokey Robinson. Laten we dat gewoon vasthouden, dames en heren. Een beetje gezelligheid.” Waarna tafelgast Rutger Castricum een gelegenheid ziet om Cobelens nog even terug te fluiten: „Dus Pieter, als jij even wil kappen met dit soort kutgrappen!”

