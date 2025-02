Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat als je jonge vriendin ‘bang is om te leven’ en alleen nog maar euthanasie wil?

Je hebt als hartsvriendinnen samen eigenlijk nog een heel leven voor je, maar één van de twee wil dat helemaal niet. Nog geen 30 jaar, maar de enige wens die je hebt: uit dat leven stappen middels euthanasie. Hoe ga je daar – allebei – mee om? Dat is het nogal indrukwekkende verhaal in de film En we vliegen door de dagen.

Deze Telefilm is deze week al bij KRO-NCRV op televisie geweest, maar Metro geeft hem je via tv-rubriek Blik op de Buis nog graag als kijktip voor NPO Start. Euthanasie onder jongeren is nu eenmaal een onderwerp dat speelt; goed dat er aandacht voor is. En we vliegen door de dagen is gebaseerd op meerdere waargebeurde verhalen.

Discussie over jongeren en euthanasie

Over het onderwerp jongeren en euthanasie is heel wat te doen, bleek eerder bijvoorbeeld in De aandacht voor euthanasie van omroep HUMAN. Is het nou juist goed dat er veel over wordt gesproken, of leidt het misschien ook tot copycat-gedrag?, was een vraag die in deze televisietweeluik werd gesteld. De makers van En we vliegen door de dagen willen met hun film juist bijdragen aan het maatschappelijk gesprek over uitzichtloos psychisch lijden.

Lege blik en monotoon praten

Uitzichtloos psychisch lijden geldt in dit geval voor twintiger Kaitlynn, die al langere tijd leeft met een hoofd dat nooit stil wordt. Haar vriendin Jade legt dat drukke hoofd uit als „een soort Utrecht-Centraal”. Frieda Barnhard (Dag & Nacht, De Joodse Raad) is Kaitlynn, Dylan Jongejans Jade. De actrices maakten werkelijk het allerbeste van hun zware rollen. Bij Barnhard vallen haar lege blik en monotone manier van praten op.

Jade kwam als kind in het gezin van Kaitlynn te wonen en sindsdien zijn de twee – ook gezien de situatie – onafscheidelijk. Eerstgenoemde kent de problemen van haar grote vriendin als geen ander en regelt werkelijk álles voor haar. Je kunt je afvragen of dat nou zo gezond is. Samen varen zij wedstrijden bij een roeiclub en volgens de trainer heeft Jade zoveel talent dat zij aan de Olympische Spelen moet denken. Haar gortdroge reactie: „Ik ben hier alleen voor Kaitlynn.”

Euthanasie afgewezen

De euthanasiewens van Kaitlynn wordt na 28 maanden wachten alsnog afgewezen door haar huisarts, dus klinken de heftige woorden: „Ik ga het zelf doen.” Jade wil echter waardig afscheid nemen en begint een flinke zoektocht naar een alternatief. Die wordt uiteindelijk gevonden in een psychiater (Tamar van den Dop, Oogappels) die wel wil helpen en binnen no-time een second opinion-arts weet te regelen.

👇 Hoeveel jongeren willen euthanasie? Exacte cijfers over jongeren met een euthanasiewens zijn er over een reeks van jaren in ons land niet. Het Expertisecentrum Euthanasie ziet recent wel een stijging. In 2022 ontving het centrum 781 aanmeldingen op basis van psychisch lijden. In 2023 waren dat er 895. Van die hulpvragers waren er respectievelijk 206 en 322 jonger dan 30. Uit cijfers van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie blijkt dat 22 30-minners in 2023 euthanasie kregen vanwege psychisch lijden. In 2020 waren dat er nog vijf.

Alles weten over lichamelijke eigenaardigheden

Kaitlynn is naast depressief een bijzonder type, dat werkelijk alles weet (en dat ook vertelt) over lichamelijke eigenaardigheden, E-nummers van voedsel, dieren, taal en hoeveel bacteriën je uitwisselt bij tongzoenen. Maar de belangrijke vragen in En we vliegen door de dagen zijn uiteraard wanneer lijden voor een jongere nou precies uitzichtloos is en wie daarover beslist. Hoe ga je ermee om als je beste vriendin euthanasie wil? En hoe leef je door als zij gestorven is?

Dat mensen ook anders over euthanasie kunnen denken, wordt in deze film niet vergeten, in dit geval de roeitrainer. Wat hoezo heeft Kaitlynn geen kansen meer? Ze heeft toch geen kanker? Maar daar denkt deze jonge vrouw heel anders over. Kaitlynn is niet bang voor de dood, ze is bang om te leven. Als je haar ziet en hoort, begrijp je het wel. En let op als je gaat kijken: het einde is nogal heftig.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Aantal blikken uit 5: 4

En we vliegen door de dagen (regie Janne Schmidt) kun je bekijken via NPO Start.

