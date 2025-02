Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen reageert op verwijt pestgedrag VI: ‘Zijn geen kinderprogramma’

Johan Derksen wil niets weten van het verwijt van oud-Talpa-baas Paul Römer dat Vandaag Inside zich schuldig maakt aan pestgedrag. „We zijn geen kinderprogramma”, pareerde hij gisteravond in de talkshow.

Römer deed zijn uitspraken in het Mediaforum op NPO Radio 1, waar werd gesproken over pesten bij kinderen. „Als je kijkt naar VI, hoe die mannen soms mensen belachelijk maken en ook eigenlijk pesten, dat is allemaal een soort schoolpleingedrag”, stelde Römer. „En als we dat laten zien aan kinderen, is het ook niet zo gek dat kinderen dat gaan kopiëren, want dat is wat kinderen doen. Zo leren kinderen, ook van ons slechte gedrag.”

Römer was tussen 2019 en 2024 directeur televisie bij Talpa. VI viel onder zijn verantwoordelijkheid.

Johan Derksen over uitspraken Römer

„Die man schuift overal bij van die opinieprogramma’s aan. Dat vindt hij blijkbaar interessant. Sinds hij weg is bij Talpa heeft hij opeens zelf een mening”, zegt Derksen daarover in Vandaag Inside. „We maken geen kinderprogramma, we maken een programma ’s avonds laat. Waar bemoeit die man zich mee?”, foeterde hij. Tafelgenoot Wilfred Genee wijst erop dat BBB-leider Caroline van der Plas gisteren nog een veeg uit de pan kreeg van Derksen („ze hobbelt maar achter Wilders of Omtzigt aan, laat een scheet, en gaat weer naar huis”). Het was „bijltjesdag”, zegt ook René van der Gijp.

„De vorm van ons programma is uitermate succesvol, daar is niets mis mee”, vindt Derksen. „Het is toch wel een beetje pesten”, vindt Genee. Dat vindt tafelgast Sinan Can ook. „Soms is het leuk en soms minder leuk.” Hij kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat Toine van Peperstraten, het pispaaltje van de mannen, het niet zo leuk vindt. De mannen bleven het fragment waarop Van Peperstraten met waterige ogen en een overslaande stem afscheid neemt als Studio Sport-presentator maar herhalen.

Genee merkt op dat Römer de kritiek ook al uitte toen hij nog televisiebaas van Talpa was. „Toen we voor de zoveelste keer een rel hadden en van tv af gingen, zei hij: ‘Misschien is het ook weleens tijd dat deze vorm van televisie is afgelopen.’” Derksen: „Daar denkt zijn baas anders over.” Genee: „Die verdient er nog wat aan, dus ik kan me voorstellen dat die door wilde. Hij heeft het altijd geroepen, maar ik denk: soms kun je ook een beetje relativeren.” De besnorde analist sluit af met dat het hem „verder een worst is” wat Römer ervan vindt.

