Johan Derksen hekelt parttimers: ‘Nederland is eigenlijk een heel lui land’

Steeds meer Nederlanders blijken parttime te werken. En hoewel deskundigen stellen dat dat helemaal niet zo’n gek idee is, is Johan Derksen het daar helemáál niet mee eens.

„Bevalt het een beetje dat vier dagen werken?”, vraagt presentator Wilfred Genee aan collega René van der Gijp. Die dat beaamt. Van der Gijp koos er namelijk voor om bij de VI-contractonderhandelingen een dag minder aan de talkshowtafel te gaan zitten. Tegenwoordig slaat hij de woensdagavond bij Vandaag Inside over.

Meer parttimers, deeltijdwerken blijkt goed voor productiviteit

Maar die gedachtegang van Van der Gijp blijkt zo gek nog niet, want gisteren werd ook bekend dat steeds meer koppels deeltijd werken. Wat neerkomt op 20 tot 35 uur per week. Vakbeweging FNV noemde dat tegen Het AD een goede ontwikkeling voor werkgever, werknemer en maatschappij. Een vierdaagse werkweek zou namelijk zorgen voor meer energie en productiviteit.

In het stuk van de krant noemen onder meer arbeidseconoom Ronald Dekker en Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen op dat Nederland evoluerende van een kostwinnersmodel naar een anderhalf-verdienersmodel (een fulltimer en een parttimer). En nu blijken twee partners dus vaker deeltijd te werken. Volgens beide deskundigen heeft dat deeltijdwerken geen slechte invloed op de economie en is het gunstig voor de welvaart. Maar daar is Johan Derksen, ‘hoogleraar alleskunde’ aan de VI-tafel, het niet mee eens.

Johan Derksen vindt Nederland ‘lui’ vanwege parttime werken

In sommige andere landen is het gebruikelijker dat beide partners voltijd werken. Nederland (38,7 uur) staat op de lijst van werkuren boven Frankrijk (35 uur) en Duitsland (36 – 40 uur), maar onder landen als Zweden (39,7 uur), VS (40 uur) , België (40,1 uur), Marokko (44 uur ), China( 44 uur), Turkije (45 uur), VK (48 uur) en Zuid-Korea (52 uur).

En daar vindt Derksen natuurlijk iets van. „Er zijn zoveel mensen die René zijn voorbeeld volgen. Haast half Nederland werkt vier dagen.” Dat kun je volgens Derksen op vrijdag ook aan de files zien. „Nederland is eigenlijk een heel lui land geworden. Amerikanen hebben allemaal twee banen om de hypotheek te betalen en de kinderen te laten studeren. En wij gaan minder werken als het nodig is. En we hebben ook nog de langste vakanties.”

Veel werken, minder kwaliteit

Genee noemt op dat minder werken toch echt bevordelijk voor de productiviteit lijkt. Derksen snapt best dat als je „heel lang werkt” de kwaliteit uiteindelijk minder wordt. „Je hebt mensen die overwerken tot 01.00 uur ‘s nachts, maar vanaf 20.00 uur presteer je niks meer.”

Advocaat Job Knoester noemt op dat hij veel werken niet erg vindt, maar hij daartegenover dan wel vaak op vakantie wil. „Dan laad ik me weer op en dan vind ik veel uren maken niet erg.”

