Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen hekelt collega’s die drinken aan talkshowtafel: ‘Moeten ook weer naar huis rijden’

De mannen van Vandaag Inside bespraken gisteravond de invloed van alcohol in het verkeer. En daar had Johan Derksen nogal een stellige menig over de alcoholconsumptie aan talkshowtafels én over zijn collega’s.

Met een glas wijn of bier op, mag je in Nederland achter het stuur kruipen. Maar veel Nederlanders zijn voor een zerotolerancebeleid, waarbij helemaal geen alcohol meer is toegestaan bij deelname aan het verkeer. Ook vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat het alcoholslot moet terugkomen voor veelplegers in het verkeer.

🍻 Alcoholpromillage Je mag in Nederland niet rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in je bloed als je een ervaren bestuurder bent. Je bent een ervaren bestuurder als je meer dan 5 jaar in bezit bent van je rijbewijs. Mannen krijgen 0,5 promille bij ongeveer 2 standaardglazen bier, wijn of andere drank. Vrouwen krijgen 0,5 promille bij ongeveer 1 of 1,5 standaardglazen bier, wijn of andere drank.

Johan Derksen hekelt alcoholconsumptie aan talkshowtafel

Johan Derksen is het helemaal eens met de Nederlandse mening over een zerotolerancebeleid. „Momenteel zijn nog twee glazen alcohol voor deelname aan het verkeer toegestaan. Maar ik vind dat Nederland daar te slordig mee is. Ik vraag me ook af: is het verstandig dat we aan talkshowtafels drinken? Die twee moeten ook weer naar huis rijden”, zegt Derksen terwijl hij naar tafelgenoten Job Knoester en René van der Gijp wijst, die allebei een glas wijn drinken. Volgens Derksen gebeurt dat aan alle talkshowtafels.

Van der Gijp grapt dat Derksen hem ook mag brengen met de auto. Derksen moet lachen, maar slaat daarna weer een serieuze toon aan. „Nee, maar het heeft met iemands eigen verantwoordelijkheidsgevoel te maken.” Derksen drinkt al een poos geen alcohol meer, maar dat deed hij vroeger wel. „Ik dronk gewoon bier, ik was geen alcoholist of zo.” Maar hij noemt opnieuw een verhaal op over dat hij zich vroeger tijdens een terugrit extra moest focussen op de witte strepen op de weg. „Toen heb ik gezegd: ‘Ik kap hier helemaal mee’.”

Dat verhaal over die witte strepen, vertelde Derksen ook in een andere VI-uitzending. Destijds sprak hij ook uit dat er weinig Nederlanders zijn die, wat alcohol in het verkeer betreft, „brandschoon” zijn. „Iedereen is weleens in de omstandigheid dat je nog naar huis moet met wat op.” Volgens Van der Gijp zijn veel mensen die onder invloed in de auto stapten, weleens door „het oog van de naald gekropen”.

Niet drinken als je aan het werk bent

Presentator Wilfred Genee vroeg zich gisteravond, na het verhaal van Derksen, af of hij in het verleden niet meer bier op had. „Ik kon niet zoveel hebben, want ik was geen geoefend drinker. Maar je wordt van alcohol drinken geen betere automobilist”, aldus Derksen.

Hij noemt op dat hij ooit samenwerkte met een drummer voor een theatershow. „Hij dronk voor een optreden twintig flesjes bier op. Toen zei ik tegen hem: ‘Als ik een schilder inhuur thuis en die zuipt de hele dag bier, dan neem ik een andere schilder.’ Dat kan toch niet? Je bent aan het werk. Ik vind eigenlijk dat mensen die zichtbaar aan het werk zijn, niet moeten drinken.”

Grappen richting René van der Gijp

Derksen gunt zijn collega’s een glaasje wijn en hoeft voor hen niks te bepalen, legt hij uit. „Maar ik vind het wel onjuist. Als mensen serieuze meningen zitten te verkondigen aan tafels, dan mag je wel van ze verlangen dat ze broodnuchter zijn.”

Genee vindt het wat overdreven. „Als mensen ladderzat zijn, kan ik het me voorstellen. Maar ik heb niet het gevoel dat dat hier zo is.” Hij grapt dat sommigen slecht tegen alcohol kunnen, maar anderen een hele fles nodig hebben voordat ze iets voelen. Waarna hij richting Van der Gijp kijkt. Die moet lachen, maar noemt op dat de inmiddels overleden dichter Jules Deelder en politiek verslaggever Frits Wester zelfs dronken op televisie verschenen.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Reacties