Hierom miste presentator Wilfred Genee aan het begin van Vandaag Inside

Waar was presentator Wilfred Genee gisteravond aan het begin van Vandaag Inside op SBS6? Dat zullen veel zich hebben afgevraagd, toen collega Dyantha Brooks opende, in plaats van Genee.

Genee was even druk met andere zaken: namelijk een brand in een schuur naast het huis van Genee in Soest…

Dyantha Brooks even als Wilfred Genee

Gelukkig, iedereen is oké, zo kon Genee zelf later op de avond vertellen aan de kijkers. Maar het was wel even schrikken. Genee was al aangekomen in Hilversum, toen hij het nieuws kreeg over de brand. Om de presentator even rustig met de thuisbasis te kunnen laten communiceren, sprong Brooks bij en opende zij de VI-avond.

Gelukkig werd zij al snel vergezeld door Genee. „Toch niet kortsluiting in je föhn?”, grapte Johan Derksen meteen. Brooks reageerde iets serieuzer: „Iedereen had het begrepen als je naar huis was gegaan.” Lief, vond Genee, maar hij wilde dat Brooks ook niet aan doen, wetende dat zij avonden zoals dit best spannend vindt, met grote televisiepersoonlijkheden zoals Derksen en René van der Gijp.

Oorzaak van de brand onduidelijk

De schuurbrand brak rond 20.15 uur uit en ging gepaard met veel rook. De brandweer had een uur nodig om de brand, die woedde op zo’n tien meter van de woning van de presentator, onder controle te krijgen.

Wat er precies is gebeurd en hoe de brand heeft kunnen uitbreken, is nog onduidelijk. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.

