Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hélène Hendriks neemt het op voor Marjolein Faber: ‘Makkelijk om haar te bashen’

PVV-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) krijgt bakken kritiek om haar – volgens velen – zwalkende beleid. Zowel binnen als buiten de Tweede Kamer zijn mensen vernietigend in hun oordeel. Maar Hélène Hendriks nam het gisteravond als tafelgast bij Vandaag Inside voor haar op.

Deze week leidden de debatstijl van Faber en haar mededeling aan de pers dat ze een kritisch advies van de Raad van State terzijde legt, tot veel irritatie bij oppositiepartijen.

Tot de critici over Fabers houding tegenover het RvS-advies behoren ook JA21, CDA en SGP, partijen die welwillend tegenover strengere asielwetgeving staan en die Faber nodig heeft in de senaat. Zij vinden dat de minister serieus moet kijken naar het advies.

Gisteravond kwam er nog een domper voor Faber. De bezuiniging van 21 miljoen euro die Faber wilde doorvoeren voor VluchtelingenWerk, moet zij van de rechter voorlopig terugdraaien.

Vandaag Inside over Marjolein Faber

Het rommelt eigenlijk vanaf dag één in het kabinet. De Vandaag Inside-tafelgenoten praatten gisteravond over de gebrekkige successen van de PVV tot dusver. „Zolang het een éénleiderspartij is, verandert er weinig”, denkt Wilfred Genee. Johan Derksen: „Er zal intern een opstand moeten komen. Of de mensen die op hem stemmen moeten wat ondernemen. Het kan niet zo, want je bereikt niets. Hij heeft eenzelfde gek naar de frontlinie gestuurd, maar die heeft hetzelfde probleem als Wilders.”

Derksen doelt op Faber. Hendriks neemt het voor haar op. „Ik vind haar geen gek. Zij weet echt wel wat ze doet. Denk je nu echt dat zij niet wist dat het door de rechter zou worden afgewezen?”, zegt de presentatrice „Ik denk dat ze dat wel wist.” Derksen: „Als zij de teksten niet aanpassen, komt het niet door de Tweede Kamer. Dan hebben ze niets bereikt.”

Genee vindt het grappig hoe Faber zich in interviews opstelt. „Dan zegt ze: ‘Loop niet zo te zeiken, we gaan het gewoon doen.’” Hendriks: „Ik vind het soms te makkelijk om haar te bashen. Ik denk dat ze het wel wist. Zij wordt toch ook geadviseerd door juridische mensen. Anders heeft ze hele slechte mensen om zich heen, maar dat kan ik me niet voorstellen.”

Hier kun je het fragment terugkijken:

‘Ze is snauwerig en kortaf tegen mensen’

Faber opperde gisteren in een moeizaam debat een avondklok in te stellen voor asielzoekers die verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die suggestie volgde op harde kritiek, voornamelijk vanuit de oppositie, dat zij te weinig doet om de overlast te beperken voor mensen in Ter Apel.

Van der Gijp mengt zich in het gesprek. „Bedacht ze die avondklok ter plekke?”, vraagt hij zich af. Volgens Genee was dit vorige week al bedacht en roept ze dit nu omdat ze zoveel kritiek krijgt. „We hebben vaker een avondklok gehad, dat helpt geen reet”, denkt Derksen. „Dan moet je de hele avond mensen hebben om te bewaken, om te zorgen dat ze niet ’s nachts gaan wandelen in Ten Apel.”

Hendriks komt terug op Faber. „Zij zit met handen en voeten gebonden. Zij kan toch ook niet veel? Derksen: „Jawel, maar je kunt toch niet zeggen dat haar beleid de schoonheidsprijs verdient. Ze is snauwerig en kortaf tegen mensen.” De besnorde analist is van mening dat Faber met Henri Bontebal (CDA) moet gaan praten. „Hij wil een strenger asielbeleid. Dat is een redelijke man die dat goed onder woorden kan brengen. Hij kan zo’n rapport misschien een beetje herschrijven.”

Reacties