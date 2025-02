Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Caroline Tensen blikt terug op tijd met Ron Brandsteder: ‘Het was keten, alleen maar keten’

„Ron wás plezier.” Mooie uitspraak van Caroline Tensen gisteravond over de gisteren op 74-jarige leeftijd overleden tv-man Ron Brandsteder. Samen maakten ze tien jaar lang de legendarische spelshow Wie Ben Ik? en Caroline Tensen schoof daarom aan in talkshow Renze.

Ron Brandsteder, die ook de door miljoenen bekeken Ron’s Honeymoonquiz op zijn naam had en in revues met André van Duin speelde, was ziek. Hij deelde dat amper met de buitenwereld, dus voor velen kwam zijn dood gisteren onverwacht.

Sticker op je hoofd

Samen met Caroline Tensen en André van Duin maakte hij tussen 1990 en 2001 Wie Ben Ik? en dat werd in de Nederlandse huiskamers ‘gevreten’. Het is nog altijd populair, maar dan als spelletje onder families en vrienden. Heb jij nooit met een sticker op je hoofd gezeten met daarop wie of wat je voorstelde?

Tranen verbijten om Ron Brandsteder

Caroline Tensen tegen talkshowpresentator Renze Klamer: „Ron Brandsteder was gezelligheid, een bulderlach. Ja, hij was van heel hard lachen.” Tensen verbeet aan de tafel van Renze even haar tranen. Klamer, die hem ‘iconische presentator, zanger en iemand uit ons collectieve tv-geheugen’ noemt: „We slepen je er wel doorheen.”

Tensen noemt de dag van gisteren „een hele gekke dag”. De dood van Ron Brandsteder kwam voor haar niet, zoals bij velen wel, als een totale verrassing: „We zijn goed bevriend. Je weet dat het eraan zit te komen, maar toch.” Om 17 over 8 in de ochtend kreeg Caroline Tensen een appje van Yvonne, de partner van Ron Brandsteder. „Dan sta je toch even van ‘wacht effe, hij is er nu echt niet meer’. Heel raar, maar dat komt dan niet binnen. Meteen stond mijn telefoon roodgloeiend. Heel gek, het was overal meteen bekend.”

‘Een lach als je over Ron Brandsteder praat’

Wat Caroline Tensen héél leuk vindt: „Al die herinneringen ophalen. Je krijgt allemaal gewoon een lach op je gezicht als je over Ron Brandsteder praat. Iedereen, jong en oud. Maar natuurlijk zijn er ook tranen.”

😪 Crematie Ron Brandsteder wordt in besloten kring gecremeerd. Dat heeft omroepbaas Jan Slagter namens de familie gedeeld in het programma Tijd voor MAX. Op verzoek van de familie worden de datum en locatie van de crematie van Brandsteder niet met de media gedeeld. Slagter verwacht „in de loop van de week” op televisie ter ere van Brandsteder een „prachtig eerbetoon aan een van de meest indrukwekkende presentatoren die Nederland ooit heeft gekend” wordt uitgezonden.

Wie Ben Ik? en Ron Brandsteder

Maar vooral Wie Ben Ik? van de twee – én André van Duin – is onvergetelijk. Caroline Tensen: „Tegenwoordig maak je misschien ergens acht afleveringen van. Maar wij maakten soms in één jaar 39 afleveringen. En dat was natuurlijk keten, alleen keten en lachen. Voor mij was het een cadeau dat ik tussen twee van die grootheden mocht beginnen, daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. En ook Joop (van den Ende, red.), die geen opname heeft overgeslagen tijdens de eerste periodes.

Het zijn de twee mannen waarbij je wiegje heeft gestaan in het vak. Ron en Andé waren heel erg van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, we zijn allemaal één team, niemand is belangrijker’. Ron Brandsteder kende ook altijd de namen van alle cameramannen en we deden het met elkaar. Als je zo het vak in mag stappen… dat ga je nooit vergeten.”

