Is de bril van René van der Gijp echt of nep? Zoon Nicky geeft antwoord

Nicky (geboren in 2001) is de jongste zoon van René. Hij woonde bij zijn moeder Daniëlle, tot zij in 2016 onverwachts overleed. Toen is hij bij zijn vader gaan wonen. Hij heeft de voetballiefde van zijn pa ook in het bloed, want hij presenteert een podcast over voetbal.

Collega Johan Derksen zei eerder: „Toen Renés ex-vriendin overleed, kreeg René plotseling zijn zoon, die moest hij nemen. Daar hebben wij ons best een beetje zorgen over gemaakt, want René leefde als een vrijgezel, maar dat heeft hij fantastisch opgepakt.”