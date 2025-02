Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Albert Verlinde in Vandaag Inside over coming-out: ‘Krijg er nog kippenvel van’

De Tweede Kamer debatteerde gisteren over een verbod op ‘homogenezing’. Voormalig roddelkoning Albert Verlinde was te gast bij Vandaag Inside en moest terugdenken aan zijn coming-out.

Het initiatiefvoorstel van VVD en oppositiepartijen D66, GroenLinks-PvdA, SP en de Partij voor de Dieren gaat het waarschijnlijk niet halen. Die wilden minderjarigen en kwetsbare meerderjarigen beschermen, die onder druk kunnen worden gezet om zo’n behandeling te ondergaan. Coalitiepartijen PVV, NSC en BBB zien geen heil in het initiatiefwetsvoorstel hierover.

Een meerderheid van de Tweede Kamer drong in 2019 al aan op een verbod, maar de regering wilde er destijds niet aan. De Raad van State gaf in 2023 een negatief advies over de strafbaarstelling.

Bij conversiebehandelingen kunnen betrokkenen ziekmakende medicijnen of elektrische schokken toegediend krijgen. Het kan ook om gebedssessies gaan. Het COC pleit al ruim tien jaar voor een verbod. De behandelingen werken volgens de belangenorganisatie niet, maar leiden wel tot mentale schade, depressies en (gedachten over) zelfmoord.

Albert Verlinde bij Vandaag Inside over ‘homogenezing’

In Vandaag Inside is presentator Wilfred Genee gekscherend benieuwd of Verlindes ouders hem naar de dokter hebben gestuurd toen hij uit de kast kwam. „We willen vanavond even die demonen bij jou weghalen”, grapt analist Johan Derksen. Verlinde, lachend: „We gaan nu beginnen met de uitdrijving.”

Op serieuze toon: „Het is verschrikkelijk dat het gebeurt. Er kunnen zelfs littekens worden veroorzaakt en er wordt in het lichaam gesneden, omdat de slechte geesten er dan uitgaan. Gruwelijk. Er is geen meerderheid voor, want NSC en CDA vinden het moeilijk om te bepalen wanneer het gewoon een gesprek is met iemand.”

„Ik vind dat een groot verschil”, zegt Derksen. „Een gesprek vind ik heel wat anders dan die gekke uitdrijving, met een kerkkoor om je heen bidden en op je rug slaan.” Verlinde: „Het is gruwelijk.” Derksen: „Ik vind dat dat verbod voor die gekken gewoon moet komen, want een arts kan dat gesprek altijd voeren.”

Hier kun je het fragment terugkijken:

Verlinde vertelt over coming-out

Door het debat dacht Verlinde terug aan hoe het bij hem ging dat hij aan zijn ouders vertelde dat hij homoseksueel is. „Ik ben homo”, zegt hij met een knipoog tegen tafelgast Wierd Duk. „Zal het maar meteen even vertellen.” Duk: „Oooh, dat wist ik niet.”



Derksen vraagt zich af of de ouders van Verlinde het niet al doorhadden. Dat was volgens de televisieproducent niet zo. „Ik zat in het eindexamenjaar en ik kon niet meer leren. Ik moet het nu gewoon vertellen, dacht ik. Ik heb ’s nachts mijn moeder uit bed gehaald.” Verlindes moeder zei dat ze het vervelend voor hem vond en dat hij maar weer moesten gaan slapen.

Omdat zijn vader problemen had, wilde hij het eigenlijk niet aan hem vertellen. „Maar zij zijn met elkaar getrouwd. Even later gaat de deur open. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. Mijn vader komt de slaapkamer binnen en gaat op de rand van het bed zetten. Ik had tegen mijn moeder gezegd dat ik homo was, maar dat ze niet bang hoefde te zijn dat ik een roze broekpak door de straten ging lopen. Ik wilde een troostprijs geven. Mijn vader zei: ‘Het is jouw leven. We hopen nog heel lang van jou te genieten en als jij met een roze broekpak door de straten wil lopen, moet je het voor ons niet laten’.”

De andere heren laten merken dat ze het een mooi verhaal vinden. „Zo zou het altijd moeten gaan”, zegt Genee. Derksen legt uit dat dit zeker niet het geval is. „We hebben hier iemand aan tafel gehad, ik zal z’n naam niet noemen. Hij zei: ‘Als een van die jongen van mij homo is, dan trap ik hem meteen de deur uit.’”

