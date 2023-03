Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waylon over meedoen aan een talentenjacht: ‘Voor sommigen is het bijna traumatisch geweest’

Meedoen aan een talentenjacht is niet alleen maar glamour, pracht en praal. Volgens Waylon kleeft er een schaduwzijde aan en kan die plotselinge roem traumatisch zijn. De zanger schoof gisteren samen met Martijn Krabbé aan bij Beau om hierover te praten.

Waylon en Krabbé ontvangen in het nieuwe muziekprogramma Better than Ever oud-deelnemers van talentenjachten. Ook Waylon zelf deed ooit mee aan een talentenjacht. In 2008 imponeerde hij de jury van Hollands Got Talent met een cover van James Brown.

Waylon: ‘Je kunt je op sommige dingen gewoon niet voorbereiden’

Presentator Beau van Erven Dorens vraagt aan Waylon hoe oud-kandidaten terugkijken op de periodes van roem. „Heel verschillend”, antwoordt hij. „Sommige mensen hebben het heel erg naar hun zin gehad en sommige mensen hebben verschrikkelijke periodes gehad na die tijd.”

Volgens de zanger kun je je op sommige dingen niet voorbereiden. „Je hebt geen idee wat er aan de andere kant ineens gebeurt. Het moment dat je op televisie bent geweest en er kijken een paar miljoen mensen naar je en die hebben allemaal een mening over je. Dat kan heel heftig zijn. Voor sommige mensen werkt het heel positief en voor sommige mensen is het bijna traumatisch geweest.”

Martijn Krabbé over Joan Franka

Krabbé kent meerdere heftige verhalen van oud-kandidaten van talentenjachten. Maar het verhaal dat hem het meest bijbleef, is die van Joan Franka. De zangeres werd bekend door haar deelname aan de The Voice en deed daarna mee aan het songfestival. „Dat was geen groot succes. Zij heeft zich dat enorm aangetrokken. Ze stond daar zo volledig buiten zichzelf en was zo ver verwijderd geraakt van de artiest en het talent dat ze is. Dan ga je je na afloop afvragen: hoe heeft dat zo ver kunnen komen? Daar is ze bij ons over komen vertellen in een van de volgende afleveringen. Dat heeft enorme indruk gemaakt.”

Volgens Krabbé was Franka doodsbenauwd om te komen. „Maar ze vond dat ze dat het moest doen, omdat ze een keer dat monster aan moest kijken. Ze moest weer een keer in het openbaar.” De presentator vertelt dat Franka over een aantal drempels heen moest. Zo wilde ze het zingen aanvankelijk afzeggen na een bezoek bij de keelarts en wilde ze vooraf eerst met Martijn praten. „Om er een paar zinnen over te kunnen zeggen, moest ze eerst langs een aantal stations. Alleen maar om er te zitten en het te kunnen vertellen. Dus dat is wat bekendheid met je kan doen. En dat is hoe ver je verwijderd kan raken van wie je zelf bent en wat je belangrijk vindt als je wordt blootgesteld aan een enorme druk van buitenaf. En dat gebeurt vaak in dit soort dingen.”

Waylon over tripje met Bibi Breijman

Waylon stond het afgelopen jaar overigens zelf ook regelmatig negatief in de schijnwerpers. Dat had allemaal te maken met zijn relatie met Bibi Breijman. De zanger bekende in mei dat hij Breijman tijdens haar zwangerschap van hun tweede kind heeft bedrogen. Hij ging diep door het stof en de twee bleven samen.

We weten natuurlijk niet wat er zich achter de schermen afspeelt, maar sociale media geven de indruk dat het goed gaat tussen het stel. Breijman deelde gisteren op Instagram beelden van hun romantische reis naar Italië. In Beau licht Waylon een tipje van de sluier op over hun trip. „Ik was ontvoerd naar Modena om te eten bij Massimo Bottura in Osteria Francescana. Ik heb zes jaar lang mijn best gedaan om het voor elkaar te krijgen en het lukte me niet. En toen kwam Bibi met een verrassing”, vertelt hij glunderend. Massimo Bottura was jarenlang het beste restaurant ter wereld en staat nog steeds in de top twintig. „Het was mijn grote droom.”

Je kunt Beau terugkijken via RTL XL.