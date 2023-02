Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prins Constantijn spreekt zich uit over bedreigingen richting Amalia

Prins Constantijn heeft gisteravond bij Op1 gesproken over de constante beveiliging van zijn 19-jarige nichtje, kroonprinses Amalia. „Als je een jonge vrouw bent, dan wil je in je studententijd vrij kunnen leven. Dat is haar niet gegund.” Hij liet ook weten dat de ze met de familie er wel over praten, maar niet veel.

Vorig jaar werd bekend dat de 19-jarige prinses vanwege bedreigingen niet in haar studiestad Amsterdam kan gaan wonen. Prinses Amalia was nog geen twee weken bezig met haar studie aan de universiteit van Amsterdam, toen naar buiten kwam dat ze in het vizier zou zijn van kopstukken van de mocromaffia.

Ze stond toen op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen, maar woont nu nog steeds bij haar ouders. Prinses Amalia kaartte vorige week zelf het gevoelige onderwerp aan bij het slot van haar kennismakingsreis met het Caribisch deel van Nederland. „Ik ga er heel eerlijk in zijn. Ik heb het er nog steeds heel erg moeilijk mee”, zei Amalia. Ze had gehoopt aan een onbezorgde studententijd te beginnen. „De realiteit was helaas allesbehalve dat.”

Amalia’s situatie is ‘menselijk heel beperkend’

Prins Constantijn noemt het een „dramatische situatie, maar vooral menselijk heel beperkend”. Op Twitter wekt het gesprek van Prins Constantijn aan tafel bij Op1 veel steun. „Nou, ik vind ook dat prinses Amalia gewoon normaal moet kunnen leven”, twitteren kijkers bijvoorbeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou, ik vind ook dat prinses Amalia gewoon normaal moet kunnen leven. Bij mij is ze altijd welkom hoor en ik weet zeker dat dat bij de meeste mensen wel zo is.. en die personen die haar bedreigen zijn toch wel te vinden? — mea culpa🌈 (@M3A__Culpa) February 17, 2023

Op sociale media en vanuit de politiek klonk ook al veel steun aan het adres van Amalia toen het nieuws over de dreiging naar buiten kwam. Dit is bij Amalia niet ongemerkt voorbijgegaan, liet ze weten tijdens haar reis door het Caribisch gebied. „Ik wil echt enorm mijn dankbaarheid uitspreken voor alle steun van zowel vrienden als familie, maar ook vanuit alle delen van het Koninkrijk, dus zowel Nederland als het Caribisch gebied.”