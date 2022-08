Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op C&A-shirt fragment in B&B Vol Liefde: ‘Totaal geen empathie’

De avonturen van Ben en Denise in B&B vol Liefde heeft weer veel stof doen opwaaien. De ongemakkelijke date in het Spaanse Orgiva is hét gesprek van de dag voor liefhebbers van het liefdesprogramma van RTL. Maar als deelneemster Ted haar mannen mee wil nemen naar een bruiloft van haar vrienden, barst er een nieuwe bom. En die bom? Die heeft te maken met een C&A-shirt.

In de bed and breakfast van 68-jarige Ted op Madeira spat de romantiek er nog niet vanaf. De deelneemster is zich vooral druk aan het voorbereiden op de komst van haar zus én de bruiloft van haar vrienden. Dat Ted het druk heeft, is iets wat Tjerk ook opvalt. „Ik vind het hartstikke gezellig en ik wil haar beter leren kennen, maar soms ontbreekt de tijd een beetje”, vertelt de 71-jarige ondernemer. „Ik snap het allemaal wel, maar het gaat een beetje van de tijd af, die wij met elkaar hebben.”

Minpunten in B&B Vol Liefde

Dat Tjerk en Ben zich voornamelijk vermaken met het lezen van een boek, is iets wat Ted op haar beurt weer niet aantrekkelijk vindt. „Ze gedragen zich alsof ze op vakantie zijn”, aldus de bed and breakfast-eigenaar. Dat de mannen niet opstaan om haar te helpen, scoort minpunten. Ook als de kat en hond achter een muis gaan en die naar binnen willen brengen, blijven de mannen stoïcijns in het zonnetje zitten.

Als Ted haar huisdieren heeft gekalmeerd en bij de mannen komt zitten, gaat het al snel over de voorbereiding van de bruiloft. „Je moet aandoen wat je wil, maar ik denk wel dat ze het appreciëren dat je niet zo komt”, adviseert ze Tjerk, die in zijn korte broek en Madeira-shirt op het terras zit. Daar is de deelnemer het mee eens en hij vraagt haar om een strijkplank.

C&A-overhemd, pet en ‘beddensprei’

Ben is al klaar en komt met een gestreken overhemdje binnenwandelen. Wil Tjerk anders wat van hem lenen? Een pet of een overhemd? Daar lijkt de deelnemer niet zo van gecharmeerd. „Het zijn lange mouwen. Echt een C&A-overhemd, echt mooi”, zegt Tjerk sarcastisch. En ook de petten van Ben zijn niet goed genoeg. „Ik dacht dat het een beddensprei was”, lacht Tjerk.

Dat de deelnemer met dit gedrag geen punten scoort bij Ted is duidelijk, maar ook kijkers van B&B vol Liefde hebben hun mening klaar over dit fragment. „Een C&A-overhemd kan je vervangen, een naar karakter niet”, klinkt het op Twitter. De kijker is niet de enige met deze mening. „Niet bepaald een man die in aanmerking komt voor de sympathie-prijs.”



Een C&A overhemd kan je vervangen, een naar karakter niet#benbvolliefde — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) August 15, 2022



Het toontje waarop Tjerk tegen Ben zegt: “Echt een C&A overhemd. Mooi.” De ondertoon is, dat is geen kleding voor ons soort mensen. Wat een klerelijer is Tjerk toch ook! #benbvolliefde pic.twitter.com/jO6RuWr1fL — benbvolliefde (@benbvolliefde) August 15, 2022



Tjerks gedachten dwalen af: “Krijg toch allemaal de klere, val voor mijn part allemaal dood.” #benbvolliefde pic.twitter.com/y3pU1poAfp — benbvolliefde (@benbvolliefde) August 16, 2022

De aflevering van B&B vol Liefde is te zien via RTL.