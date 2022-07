Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tony en Nikki vielen samen 55 kilo af: ‘Obese was voor ons het kantelpunt’

Je moet het maar durven: in je ondergoed op nationale televisie, terwijl je eigenlijk helemaal niet tevreden bent met je lichaam. De deelnemers van het RTL-programma Obese doen het toch. Hoe gaat het nu met ze, nu alle opnames voor het programma achter de rug zijn? Metro spreekt in een gezellig Teams-gesprek met deelnemers Tony en Nikki.

Meer lezen over alle kandidaten van het programma? Eerder stelden we je voor aan de kandidaten van het huidige seizoen van Obese.

Tony en Nikki uit Obese

Met een grote glimlach zitten Nikki en Tony met hun jonge zoontje Fender achter de webcam. Ze stralen. Het is eind juni, zo’n twee volle maanden nadat voor het koppel het hele Obese-traject van acht maanden is afgelopen.

We blikken terug op het moment dat presentatrice Miljuschka Witzenhausen bij het stel thuis binnenviel. Nikki noemt het een kantelpunt. „Je hoopt zo dat je mee mag doen, maar de kans dat je niet uitgekozen wordt, bestaat altijd. Dan had ik echt heel erg gebaald.” Toen ze eenmaal doorhad dat het zo ver was, kon ze haar tranen dan ook niet bedwingen. „Ik was zo blij dat ik eindelijk hulp kreeg. Ik weet niet op welke manier ik zelf van start had kunnen gaan.”

Het juiste moment

Het programma kwam voor de twee precies op het juiste moment. In de periode daarvoor kregen ze namelijk te maken met flink wat tegenslagen, zoals een verbouwing die niet goed ging („ons huis heeft letterlijk op instorten gestaan”) en slapeloze nachten door de kleine Fender. „Alles bij elkaar was dat te veel. We hebben zo veel stress gehad, dat leidde onder andere tot die overtollige kilo’s.”

Precies op dat moment zag Nikki de oproep voor een nieuw seizoen Obese op televisie. „Ik voelde me echt aangesproken toen ik die reclame zag”, vertelt ze. Ze besloten om zich samen bloot te geven op nationale televisie, letterlijk en figuurlijk. „Onze vrienden vonden het heel knap dat we dit op deze manier wilden doen, maar voor ons was het de enige optie”, laat Tony weten. „Voor ons was dit programma echt een stok achter de deur, juist omdat het gefilmd werd.”

Van makkelijk naar gezond eten

Voordat de opnames van het RTL-programma van start gingen, begon het stel naar eigen zeggen iedere maandagochtend opnieuw met afvallen. „Die poging was vervolgens op maandagavond alweer voorbij”, lacht Tony. „Wij houden allebei erg van lekker eten, maar we kozen vaak voor de gemakkelijke en ongezonde weg. Tijdens het traject maakten die ongezonde maaltijden plaats voor snelle, maar gezonde gerechten. Zo eten we nu nog steeds.”

Het eten was voor de twee dus geen probleem. Waar Tony en Nikki meer moeite mee hadden, was om de ruimte te vinden om allebei te kunnen sporten in combinatie met werk en de kinderen. Tony: „Ik heb veel vrijheid op mijn werk, dus ik kan ook overdag sporten. Nikki had die luxe niet, waardoor het bij haar wat vaker overgeslagen werd.”

Inmiddels heeft het koppel hier een goede oplossing voor gevonden: ze zijn naar een andere sportschool gegaan. „Deze sportschool heeft een opvang waar we de kinderen tijdens het sporten naartoe kunnen brengen. Dat is niet alleen ideaal, maar ook nog gezelliger”, vertelt Nikki. „We sporten nu namelijk vaak samen, waardoor het echt een momentje voor ons tweeën geworden is.”

Niet meer hyperventileren

De twee zijn het sporten dan ook echt leuk gaan vinden. „Het heeft bij mij wel een maand of vier geduurd voordat ik niet meer hoefde te hyperventileren of huilen tijdens het sporten”, lacht Nikki. Op dit moment is daar helemaal geen sprake meer van. „Tegenwoordig mis ik het sporten zelfs als ik een week niet geweest ben. Een doel voor het Obese-traject, was om sporten leuk te gaan vinden. Dat doel heb ik dus zeker behaald.”

🧠 Niet alleen vet verbranden Obese is twee jaar van de buis geweest. Het format past niet meer goed bij deze tijd, vertelde Peter van der Vorst, de tv-baas van RTL, destijds in Kunststof op NPO Radio 1. Daarom is er nu gekozen voor een iets andere opzet: minder focus op kilo’s verliezen, meer focus op mindset.

Afvallen? Alleen met de juiste mindset

In dit vernieuwde seizoen van Obese ligt de focus niet alleen op afvallen, maar ook op de mentale gezondheid. Dit tot grote vreugde van Tony. „In eerste instantie vond ik de afspraak met psycholoog Hilde Jans eigenlijk onzin. Ik weet zelf toch zeker wel hoe ik in elkaar zit? Maar gedurende het traject heb ik juist het meest aan haar gehad. Dat had ik van tevoren niet gedacht.”

Ook benadrukken zowel Nikki als Tony dat het programma hen erg geholpen heeft met het behalen van de juiste mindset. Tony geeft aan dat hij, in tegenstelling tot veel andere Obese-kandidaten, gewoon biertjes gedronken heeft tijdens het afvaltraject. „Dat hoort er voor mij gewoon bij. Afvallen betekent voor mij niet stoppen met alcohol drinken of stoppen met feesten, maar juist balans vinden tussen gezond eten, sporten en leuke dingen doen.”

Iets aangekomen (en dat is oké)

Met de mindset van Tony en Nikki zit het wel dus wel goed, maar zijn de twee nog op dat mooie gewicht van de slotdatum van hun traject? Niet helemaal – in de afgelopen twee maanden is het koppel 1 (Nikki) en 2 kilo (Tony) aangekomen, maar daar zijn de twee helemaal tevreden mee. Ze komen namelijk net thuis van een heerlijke vakantie met de kinderen, waar de teugels iets losgelaten werden. „Maar dat is ook helemaal prima”, vindt Nikki.

Voorlopig hebben ze naar eigen zeggen een gezonde balans gevonden tussen „super gezond eten, lekker sporten en af en toe een wijntje drinken”. Al zijn de twee nog niet helemaal tevreden: Nikki wil voor het eind van het jaar nog 10 kilo afvallen. Met het Obese-regime gaat dat haar lukken, daar is ze van overtuigd.

Tony wil nog minimaal 3 kilo afvallen, maar niet omdat hij zich niet goed voelt bij zijn huidige gewicht: hij gaat in oktober met vrienden parachutespringen. „Dan moet ik onder de 100 kilo wegen om mee te mogen. Ik ben verder enorm tevreden met de 103 kilo die ik aan het eind van het programma woog, maar voor zo’n mooi doel wil ik nog wel even extra mijn best doen.”

🥑 Zelf afvallen? Tip van Nikki: „Afvallen kan ook zonder dieet en zonder voedingsschema’s, die hebben wij ook niet gebruikt. Schep normale porties op van de gezonde dingen die je lekker vindt, daar kom je al een heel eind mee.” Tip van Tony: „Wil je meer bezig zijn met sport? Kijk dan naar wat je leuk vindt om te doen. Ik word niet blij van aan gewichten hangen in de sportschool, maar wel van zwemmen, padel met vrienden en golfen. Later zijn daar hardlopen en spinning bij gekomen. De afwisseling maakt het leuk voor mij.”