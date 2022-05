Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Interview met ‘het leukste koppel ooit’ uit Kopen zonder Kijken: ‘Dankbaar voor alles wat we hebben’

Gemiddeld 1,2 miljoen mensen keken maandagavond naar het RTL-programma Kopen Zonder Kijken, waar zij het dolenthousiaste stel Cevar Gras, oorspronkelijk afkomstig van Pikesyl bij Abbega, en zijn Groningse vrouw Shannon Resosemito zagen intrekken in hun nieuwe huis in Noordhorn. Kijkers doopten het stel al snel om tot ‘leukste koppel ooit‘ dat meedeed aan het programma.

In Kopen Zonder Kijken tekenen deelnemers een zwartgelakt contract waarin zij het team van presentator Martijn Krabbé carte blanche geven om voor hen een huis te kopen. En daar komt veel bij kijken, omdat de woningmarkt oververhit is. Makelaar Alex van Keulen laat de deelnemers iedere aflevering weer fijntjes weten dat er fors wordt overboden en niet zelden moet het zoekgebied dat de kandidaten hebben aangegeven, worden uitgebreid. Aannemer Bob Sikkes verbouwt de boel met het overgebleven geld – en vraagt deelnemers regelmatig om nog even wat meer budget vrij te maken.

Cevar (29) en zijn vrouw Shannon wilden een landelijk gelegen huis. Na een lange zoektocht bleek hun nieuwe woning in Noordhorn te staan. Veel wensen hadden ze niet, behalve dat het perceel redelijk ruim zou zijn en ook drie slaapkamers stonden op het lijstje. Maar alles beter dan hun huidige appartement, vond het duo. Oh, en een stukje gras voor Cevar zou ook mooi zijn. Dat kwam er.

Cevar, ik moest wel lachen toen ik je achternaam tegenkwam.

„Ha, ja, dat was ook een beetje de clou. Ik kom zelf van de boerderij en ben gewend gras en groen om me heen te hebben en heb er altijd van gedroomd om een ​​stuk grond te bezitten. We zijn nu net klaar met de tuin, de vijver die we eruit hebben gehaald, er zijn nieuwe scheuten en overkapping. En natuurlijk nog wat gras, anders kon ik niet zoveel betekenen. Ik heb ook nog een grasmaaier gekregen op mijn verjaardag.”

Hoe waren de reacties na de uitzending?

„Het was een gekkenhuis. We zaten gisteren met de ouders van mijn vrouw op de bank naar het programma te kijken en ik kreeg berichten van mensen die ik tien jaar niet had gesproken. Iedereen houdt ervan. We waren gewoon onszelf en voelden ons erg op ons gemak bij het maken van de vlogs en dachten nooit na over wat mensen zouden vinden. We hadden de grootste lol toen we samen waren en dat was ook de moeite waard om te zien. Ik ben nu weer aan het werk bij T-Mobile in Drachten en ik merk dat mensen mij herkennen. Dat is gewoon leuk.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze #kopenzonderkijken is echt een feel good aflevering. Het leukste stel in tijden. Je hoopt gewoon dat het eindresultaat prachtig wordt. Maar dat is aan Bob c.s. wel toevertrouwd. pic.twitter.com/Hymvm269xR — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) May 23, 2022

Wanneer waren de opnames?

„Ik heb me in november 2020 aangemeld voor Kopen Zonder Kijken en in december hebben we een contract getekend. En dan moet je wachten. Makelaar Alex kwam in april 2021 om te zeggen dat we het zoekgebied moesten uitbreiden en een maand later hadden we een huis.”

En toen moest er nog worden verbouwd.

„Ja, dat heeft even geduurd. Pas in oktober konden ze met de verbouwing beginnen en in februari van dit jaar was het klaar.”

Hoe spannend was die tijd?

„We hadden eisen en wisten wat het budget was voor de bouw, maar verder moesten we wachten. We hadden geen idee wat er ging gebeuren. We hebben nu een huis met drie slaapkamers, een woonkamer en een tuin. Wat wil je nog meer? Sommige mensen willen dat alles perfect is, zo zijn wij helemaal niet. We zijn dankbaar voor alles wat we nu hebben.”