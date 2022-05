Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Romantiek in zevende aflevering B&B: deelnemer komt met huwelijksaanzoek

Romantiek speelde gisteravond de hoofdrol tijdens het programma Bed & Breakfast. Naast dat er een pas getrouwd stel meedoet, vindt er ook nog eens een huwelijksaanzoek plaats. Deelnemer Matthijs vraagt in de zevende aflevering van het programma zijn vriendin Linda ten huwelijk.

Het stel runt samen een bijzondere B&B in Alkmaar. Matthijs en Linda bieden namelijk een slaapplek een knusse boomhut, iets wat de goed in de smaak valt bij hun gasten, die eveneens pas net getrouwd zijn. „Het is net het huisje van hans en grietje, heel romantisch! Dit is een beetje onze huwelijksreis.”

Maar voor Matthijs is samen een B&B runnen niet genoeg. Als het aan hem ligt delen hij en Linda de rest van hun leven met elkaar. Hij grijpt de opnames van de zevende aflevering van Bed & Breakfast dan ook aan om zijn relatie met Linda te bezegelen met een huwelijksaanzoek.

Spreuk op een houten bordje

Dat doet hij tijdens hun bezoek aan de splinternieuwe B&B van Jeanette en Rob. Alle gasten kunnen hier een spreuk opschrijven op een bordje in de ‘sprookjestuin’ en daar maat Matthijs gretig gebruik van. ‘Liefde is kwetsbaar durven zijn’, schrijft hij aan de ene kant van het houten bordje. Op de andere kant vervolgt hij: ‘Linda, wil je met me trouwen?’

Linda reageert geëmotioneerd op het aanzoek en de andere deelnemers wachten vol spanning af. ‘Wat gaat ze zeggen?’ Maar gelukkig voor Matthijs blijft een antwoord niet al te lang uit, want niet veel later zegt Linda volmondig ‘ja’.

Kijkers reageren enthousiast op de romantische wending in het programma. „Super lief, een huwelijksaanzoek!”, twittert een kijker. „Ook nog een huwelijksaanzoek! Wat lief!”, twittert een ander. Nog een kijker denkt alvast vooruit voor het net verloofde stel. „Ik denk dat de B&B voor de huwelijksreis al geboekt is.”



Ik denk dat de #benb voor de huwelijksreis al geboekt is.#bedandbreakfast — Harm (@hetisHarm) May 13, 2022

Geen traditioneel huwelijksaanzoek

Maar een echt traditioneel aanzoek was het niet en dat valt ook een kijker op. „Wel een aanzoek, maar z’n knie wilde geen contact maken met de aarde”, reageert iemand op het feit dat Matthijs niet door op zijn knieën ging.



Wel een huwelijksaanzoek maar z’n knie wilde geen contact met de aarde maken #benb #bedandbreakfast — Rob Verbunt (@Rob_Verbunt) May 13, 2022

En niet alleen het leven van Matthijs en Linda neemt een gelukkige wending. Tijdens dezelfde aflevering worden deelnemers Anita en Marcel ook verrast met goed nieuws: ze zijn opa en oma geworden. Hun dochter is namelijk bevallen van haar eerste kindje.



En natuurlijk gefeliciteerd, er was niet alleen een huwelijksaanzoek maar ook een kleinkind! ☺️#benb — Claudia (@_cloudy_a) May 13, 2022