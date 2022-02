Marcel van Rosmalen bij VI Vandaag over The Voice-rel: ‘Laat die roddelaars elkaar maar uitroeien’

De The Voice-rel maakte heel wat los in medialand. Niet gek ook, met beschuldigingen van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Voor de slachtoffers is dat uiteraard vreselijk, maar columnist Marcel van Rosmalen ziet wel een positief randje. Volgens hem kunnen allerlei BN’ers elkaar namelijk zo „uitroeien”. Dat zei hij gisteravond, bij het VI Vandaag van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp.

Net voor zijn relaas vraagt Genee aan Van Rosmalen hoe hij het „heeft beleefd”, de afgelopen tijd. En dan bedoelt hij specifiek de The Voice-rel. En dan komt het antwoord: „Ik heb hele schema’s zitten maken.”

Van Rosmalen over The Voice: ‘Hele schema’s gemaakt’

Volgens Van Rosmalen valt dit hele gebeuren namelijk nog wel te vormen tot iets positiefs. Zo ziet hij vijf partijen. „John de Mol natuurlijk, onaantastbaar. Je hebt die daders, Ali B, Jeroen Rietbergen, Marco Borsato. Dan heb je een paar blonde vrouwen: Linda de Mol, Wendy van Dijk, Saskia Noort, Jildou van der Bijl.”

En de volgende twee partijen bestaan uit veel mensen, waarvan hij er weinig kan hebben: „Angela de Jong, daar heb ik een hekel aan, Rob Goossens, die zit hier vaak, Beau, Youp, Yvonne Coldeweijer, daar heb ik ook een hekel aan en Jan Roos. Die nemen het dan op tegen Roland Molendijk, heb ik een hekel aan, Patty Brard, heb ik een hekel aan, Albert Verlinde, heb ik een hekel aan, Bart Ettekoven, heb ik een hekel aan, Anouk Smulders, weet ik eigenlijk niet, Ruud de Wild, Bram Moszkowicz, Evert Santegoeds. Die maken elkaar nu allemaal af en ik zie daar iets heel positiefs in. Laat ze maar verdwijnen, laat ze elkaar maar afmaken.”

‘Angela de Jong als heks zonder bezem’

Kortom: aan veel mensen in dit mediawereldje heeft Van Rosmalen een hekel. En als die elkaar in een soort gladiatorengevecht allemaal afmaken, is dat volgens hem alleen maar goed. Johan Derksen, de besnorde presentator wiens glazenwasser hem zelfs niet meer moet, vraagt nog verduidelijking: „Uitroeien?”

„Al die kutprogramma’s die de hele tijd zitten te roddelen en daar echt van genieten, van die rel, terwijl ze het zelf niet hebben ontdekt en amper weten wat er speelt”, zegt Van Rosmalen. En dan keert hij zich tegen een komende tafelgast van VI Vandaag: „Ik vind vooral Angela de Jong echt verschrikkelijk. Wat weet zij er nou van? Zij is opgestaan op een dag, toen was die rel, en de volgende ochtend had ze er al verstand van. Ze vliegt als een heks zonder bezem door Hilversum, van het ene naar het andere programma. Ik geloof dat ze hier ook nog aanschuift.”

Maar toch heeft deze donderwolk een zilveren randje, denkt de columnist. „Ik denk bij mezelf: ‘Laat die mensen elkaar allemaal uitroeien’. Het kan weleens heel positief uitpakken, als we helemaal schoon schip maken. Dan zijn we van heel veel dingen af. En dan kan dit verschrikkelijke gebeuren nog tot iets positiefs leiden.”

Uitzending VI Vandaag

Hieronder kun je de volledige uitzending van VI Vandaag van gisteravond bekijken: