Alemke commandeert en sneert tijdens LLDL-date, tot ergernis van kijkers: ‘Rennen, Jeroen’

Het was weer raak. Twitteraars konden het niet laten om fanatiek mee te praten over de laatste aflevering van Lang Leve de Liefde. Want dit keer was de 25-jarige Alemke uit Breda de pineut. LLDL-kijkers ergeren zich mateloos aan haar attitude en ongeïnteresseerde houding en hebben medelijden met haar date Jeroen. „Rennen, Jeroen.”

In het Lang Leve de Liefde-huis komt een rijk aanbod aan persoonlijkheden langs. We schreven al eerder over de bijzondere ongemakkelijkheden en soms ietwat vreemde momenten in het datingprogramma.



Moet de redactie van het onvolprezen programma "Lang Leve de Liefde" uit de grond van mijn hart bedanken. Allang geen serieus datingprogramma meer maar meer een persiflage met vreemde, de vreemdste deelnemers die uit de donkerste uithoeken van Nederland geronseld zijn. #LLDL pic.twitter.com/Rs0WTyTMI9 — Ferdinand (@ferdinandkoop) February 2, 2022

Pijnlijke Lang Leve de Liefde-date

Gisteravond bleek vooral de date van de 24-jarige Jeroen uit Tiel en Alemke indruk te maken op kijkers. Alemke blijkt niet al te bescheiden over zichzelf en Jeroen zwoegt zich door de date heen om indruk op haar te maken. Daarnaast neemt de Bredase geen blad voor haar mond en prijst ze zichzelf hier en daar . Zo noemt ze Jeroen onhandig en is zij naar eigen zeggen zelf wel handig. Ook presteert ze het om, nadat Jeroen een hele high tea in elkaar heeft gezet, rustig te vertellen dat ze „totaal geen trek heeft”.



Zat zij hier vrijwillig, of onder dwang?

Man, man, man, zo jong en dan al zo negatief en uitgeblust. #lldl #LangLeveDeLiefde pic.twitter.com/XuxzKJDtvZ — ⭕️ns mam (@OnsMam) February 1, 2022

Als Jeroen oppert om bij het avondeten een wijntje te drinken, noemt Alemke dat „slootwater”. En wanneer haar date wil nadenken over het ontbijt van de volgende dag, reageert de Bredase met „ik ontbijt nooit”. Romantiek van de bovenste plank dus. Zelf bestempelt Alemke haar date als „prima”, terwijl Jeroen een stuk positiever is, tot grote verbazing van kijkers. Hij is blij dat hij iemand treft waarmee hij goed kan praten. „Zo kun je de 24 uur wel uitzitten”, reageert Alemke. Later vertelt ze over haar date dat het „allemaal veel erger had gekund”. Je zou het als een compliment kunnen opvatten.



Wat een dooie zeg!

Wijn smaakt naar slootwater, ‘t ontbijt niet, en ‘t commandeert! Is 3,5 vrijgezel na een “relatie” van 3 weken 😂.. Jeroen… RENNNNNNNNNNNN!!!! #LangLeveDeLiefde #LLDL pic.twitter.com/EjM38FXbo7 — Claudia (@Clautjuh_1982) February 1, 2022



Die griet met die bril heeft een air over zich, maar ik snap totaal niet waarom. Die jongen is sowieso veel te goed voor haar.#LLDL — BroederJoey (@BroederJoey) February 1, 2022

LLDL-kijkers verbaasd over ongeïnteresseerde Alemke

De LLDL-kijkers verbazen zich over de negatieve en onaardige houding van Alemke, die zich er niet voor schaamt om Jeroen af en toe te commanderen. „Doe er wat aan”, „welke vent kan er nou geen fikkie stoken” en „wel handjes wassen hè”, klinkt het gedurende de date. En ook op Jeroens schoonmaaktechniek heeft ze nog wel het een en ander aan te merken.

Alemke kan het niet laten om regelmatig pontificaal te gapen. Jeroen blijft stug volhouden dat hij blij is met zijn date. Ook over de opmerking dat de laatste relatie van de Bredase „drie weken duurde”, hebben LLDL-kijkers ook nog wel iets te zeggen.

Jeroen wil date wel verlengen

Tijdens het gourmetten is het tijd voor wat prangende vragen. „Noem vijf punten die je leuk vindt aan je date”, vraagt Jeroen aan de wederom niet al te enthousiaste Alemke. „Sociaal, enthousiasme, kledingstijl. Is drie ook goed?” Jeroen doet daarna ook nog een poging tot complimenteren, maar dat maakt uiteindelijk niet veel indruk op Alemke.



“Noem 5 dingen die je leuk vindt aan je date”

“Is drie ook goed?”

#lldl pic.twitter.com/JUjjkU9LuB — Jenneke 🌿 (@jennekeblok) February 1, 2022



'Zal ik haar vol op d'r bek slaan, of tel ik nog een keer tot een miljard?' #LLDL pic.twitter.com/vvQT62X1LM — Bart Janssen 🌍 (@JartBanssen) February 1, 2022

Jeroen bikkelt zich door de date heen en de kijkers hebben met hem te doen. Ze snappen daarom ook totaal niet waarom hij zijn date wil verlengen. Alemke kiest er uiteindelijk om naar huis te gaan.



Ik pis in mijn broek over het commentaar. Dank jullie. Helpt tegen Alemka-pijn #lldl #langlevedeliefde — whynut (@jeanneke_w) February 1, 2022

Je kunt de aflevering van Lang Leve de Liefde van gisteravond hier terugkijken.