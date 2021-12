Haardvuur van SBS 6 toch een succes: trending op Twitter en 400.000 kijkers

Je kunt zeggen wat je wil over het gezellig knapperende haardvuur dat SBS 6 gisteravond vier uur lang uitzond, maar een succes was het wel. Er keken tijdens de piek bijna 400.000 mensen naar het beeld, en ook op Twitter raakte men er niet over uitgepraat.

Al werden daar – uiteraard – ook de nodige grappen gemaakt.

Haardvuur SBS6 ‘armoedig idee’

Begin december kondigde SBS 6 aan dat zijn op Eerste Kerstdag vier uur lang enkel een haardvuur uit zouden zenden. „De feestdagen zijn bij uitstek het moment om tijd met elkaar door te brengen. Daarom zendt de zender op prime time, onafgebroken, een gezellig brandend haardvuur uit”, meldde de zender toen. Het plan kon op veel gemengde reacties rekenen. Waar de een het een goed concept vond, vond de ander het maar ‘armoedig’.

Redelijk goede kijkcijfers

Toch deed het haardvuur het gisteravond helemaal niet slecht. Gemiddeld keken er 281.000 mensen naar het beeld, waarmee het programma op een plek in de top 25 van best bekeken uitzendingen is beland. Dat heeft de Stichting Kijkonderzoek vandaag gemeld. In totaal keken gedurende de vier uur 1,7 miljoen mensen minimaal één minuut naar het haardvuur. De kijkpiek zat rond 20.30 uur, toen bijna 400.000 mensen naar SBS 6 schakelden. SKO vermoedt wel dat dit met name uit nieuwsgierigheid was: de meeste mensen waren rond die tijd klaar met het kerstdiner en wilden tóch even kijken hoe dat haardvuur er nu uitzag.

Opvallend is dat SBS 6 daar gisteren betere kijkcijfers mee had dan op Eerste Kerstdag vorig jaar. Toen keken er gemiddeld 242.000 mensen naar de zender, die de Disney-film Frozen uitzond.

Lol op social media

Ook op social media werd de uitzending de hele avond veel besproken. Op Twitter was #haardvuur vrijwel de hele avond trending. Uiteraard werd er wat geklaagd: een deel van de twitteraars stoorden zich namelijk aan het logo van SBS6 dat de hele tijd in beeld te zien was, en ook viel de achtergrondmuziek niet in de smaak. En ook werd er weer volop de draak gestoken met het idee. „Er zit nog weinig verhaallijn in. Ben toch benieuwd naar de afloop”, schrijft iemand. Ook kan het niet op met grappen over houtblokken die naar de tv zijn gegooid en televisies die in brand zijn gevlogen door het vuurtje.



SBS6 dacht ook: de energieprijzen zijn zó hoog, we geven mensen gewoon het gevoel alsof het een beetje warm is in huis. #haardvuur — Benny From The Block. 🍌 (@BlockBenny) December 25, 2021



Ik hoorde dat het een saai fikkie was..

Komt er nog een samenvatting of moeten we de hele herhaling van het #haardvuur uitzitten? — Esther ツ 🏡 (@Plimme) December 25, 2021



Wij kunnen het #haardvuur niet kijken, we nemen het op ..

Is het wat? — Esther ツ 🏡 (@Plimme) December 25, 2021