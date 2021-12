Angela de Jong is ondanks Talpa-boycot wel welkom bij VI-mannen: ‘Af en toe aanschuiven’

De mannen van VI verschijnen na oud en nieuw weer op de buis met hun dagelijkse talkshow VI Vandaag. Maar één vermoedelijke tafelgast is wel opvallend. Het gaat namelijk om AD-columnist Angela de Jong. Dat terwijl Talpa niks meer van De Jong moest hebben.

Mediamagnaat John de Mol brak alle banden met het AD en de columniste. Waarom? De Jong liet zich af en toe net iets te kritisch uit. En daarom zou de journaliste niet zomaar meer in een Talpa-programma verschijnen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn inmiddels zoveel ‘aanschuivers’ bij VI Vandaag dat ze allemaal eens per maand aan de beurt zijn. Metro deed het ooit zo met columnisten 🙂 — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) December 21, 2021

VI-mannen willen Angela de Jong wel aan tafel

Maar de VI-mannen staan bekend om hun dwarse en recalcitrante karakter, blijkt ook nu maar weer. Na de jaarwisseling begint de dagelijkse talkshow VI Vandaag. En daar willen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp De Jong best voor uitnodigen.

In tegendeel: ze werd zelfs genoemd als vaker verschijnende gast. Want volgens De Jong kreeg ze een paar uur na de boycot van vorige week een telefoontje van de VI-redactie. In haar mediapodcast vertelt ze erover. „Het was of ik af en toe aan wil schuiven”, zegt ze. En dat aanbod staat nog steeds. „Ik heb ze vriendelijk laten weten dat als de aanleiding daar is en ze me bellen, dat ik daar best een keer wil aanschuiven.” Ze laat in de podcast weten dat het haar „echt leuk” lijkt om de VI-mannen te vergezellen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Henk, nu ik je hier tich tref 😉: vanavond werd jouw naam genoemd om bij #VIvandaag aan te schuiven. Klopt dat? — John³³ (@Grijsiseenkleur) December 20, 2021

Talpa boycot alle banden met AD

Mocht je het nieuws omtrent de boycot gemist hebben: afgelopen weekend besloot Talpa naar aanleiding van een kritische column het AD en dus De Jong te boycotten. De column van De Jong ging over steunbetuigingen voor Marco Borsato bij Shownieuws. Maar volgens Talpa verspreidt de krant roddels en daarom verbreken zij alle banden.

De VI-mannen bleken echter niet mee te doen aan de boycot, ondanks dat Talpa hun werkgever is. Zij vinden dat je als zender ook kritiek moet kunnen ontvangen. „Ik schaam me een beetje voor die boycot. Dat beleidsbepalers van een groot media-imperium zich opgefokt gedragen, omdat een mevrouw uit Rotterdam een afwijkende mening verkondigt”, sprak Derksen.

VI Vandaag verschijnt iedere werkdag bij SBS. Veronica Inside was twee keer per week op televisie. Afgelopen maandag was daar de laatste aflevering van.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.