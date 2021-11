Wat horen we tijdens de persconferentie? ‘Laatje met oude maatregelen moet open’

Wat staat ons te wachten tijdens de komende (mogelijke) persconferentie? Dat is wat veel mensen willen weten. Er is immers nog maar weinig uitgelekt en het blijft een spannend moment. OMT-lid en hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss schoof gisteren aan bij Op1 om het te hebben over de maatregelen die volgens hem ingevoerd kunnen (of moeten) worden.

Volgens veel mensen gaat het nemen van nieuwe maatregelen niet snel genoeg. Zo vindt PvdA-lid Kuiken dat het kabinet zich weer laat „overvallen” door het virus. Zij wil dat het kabinet nu extra maatregelen neemt en niet wacht tot vrijdag. Maar volgens OMT-lid Voss is het „onzin” om in dagen te denken. „Wacht nu gewoon even die overlegperiode, die twee dagen, af.”

Persconferentie van vrijdag

Of de persconferentie vrijdag nou echt plaatsvindt, dat heeft het kabinet nog steeds niet bevestigd. Maar het lijkt er sterk op dat het kabinet overmorgen inderdaad nieuwe coronamaatregelen zal aankondigen. En Voss heeft wel een idee over welke dat zouden kunnen zijn. Volgens het moet „het laatje met oude maatregelen”, dus maatregelen die eerder al golden, weer open.

„Alleen vertrouwen op het verstand van de mens is te weinig.” Bij ‘ouderwetse maatregelen’ moet je denken aan bijvoorbeeld het houden van 1,5 meter afstand en het eerder sluiten van de horeca. Daarnaast sprak Voss ook over de 2G-maatregel, die bijvoorbeeld in Duitsland geldt. Dat betekent dat alleen mensen die gevaccineerd of hersteld zijn, toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca en andere plekken waar een coronapas nodig is. „Ik weet dat het 2G-maatregel werkt, maar zelfs dan zou je nog roulatie hebben van het virus.” Wel noemt hij een voordeel van die maatregel: je hebt dan veel minder ziekenhuisopnames. „Maar je sluit mensen wel echt buiten.”



OMT overlegt over maatregelen

Al deze hele week overleggen verschillende partijen over wat nou te doen met de huidige situatie. Dat waren vooral betrokken ministers, maar vandaag is het OMT aan de beurt. De experts bespreken met elkaar of er meer nodig is om corona in Nederland te beteugelen dan de maatregelen die vorig weekend ingingen. Het OMT komt vervolgens met een advies aan het kabinet over welke stappen het kan nemen.

De experts van het OMT, onder wie RIVM-baas Jaap van Dissel, praten morgen het kabinet bij tijdens een overleg in het Catshuis. Het definitieve besluit valt vrijdag, waarna dus mogelijk de persconferentie volgt. Dat is wel vroeg: de effecten van de zaterdag ingevoerde maatregelen zijn dan vrijwel nog niet te zien.

Ingewijden laten weten dat het kabinet nu waarschijnlijk „meer dan ooit” naar het OMT luistert wat betreft nieuwe maatregelen. Die zouden nu dan ook nog niet op tafel liggen, zeggen bronnen. Het kabinet zou vooral eerste signalen willen zien dat mensen hun gedrag hebben veranderd, bijvoorbeeld door minder te reizen binnen Nederland. Als die signalen uitblijven, zijn maatregelen waarschijnlijker. Eerder deze week bleek overigens dat het aantal check-ins in het ov gelijk was gebleven. Het kabinet volgt niet altijd het volledige advies van het OMT op.

