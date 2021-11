Actrice Dilan Yurkadul schittert in misdaadserie Bonnie & Clyde: ‘Ik zou ook zo kunnen eindigen’

Wanneer actrice Dilan Yurkadul in 2014 leest over de klopjacht naar de Nederlandse versie van Bonnie en Clyde, weet ze het zeker: daar wil ze een verhaal over maken. Nu, zeven jaar later, is het idee getransformeerd tot een vierdelige serie op Videoland, waarin de 30-jarige actrice de hoofdrol vertolkt.

Niet de feiten van de misdaden, maar vooral de redenen om zoiets te doen, vindt Yurkadul mateloos interessant. En dus dook de actrice, bekend van haar rol in Goede Tijden Slechte Tijden, voor het maken van Bonnie & Clyde in de geschiedenis van de toen 19-jarige crimineel Merve en haar 26-jarige liefde Marcos. „Ik vind het fascinerend hoe twee mensen zo kunnen ontsporen, tot een punt waarop ze niks meer te verliezen hebben”, vertelt Yurkadul. „Om te dit kunnen begrijpen, ben ik in de levens van het koppel gedoken. Vooral de geschiedenis van ‘Bonnie’ is opmerkelijk. Zo las ik in een interview dat ze op haar vijftiende uit huis is geplaatst, omdat ze een moeilijk kind zou zijn met agressieproblemen. Ze had vaak ruzie met haar broer en haar moeder.”

Geïnspireerd door echte Bonnie & Clyde

Dat ze zo jong weg is gegaan, is vrij opmerkelijk in een Turkse familie, volgens Yurkadul, die zelf van Turkse afkomst is. „Ik herken de woede en het los willen breken. Dat zie je ook terug in deze serie. Het personage Esra probeert haar volle levensenergie te benutten, maar haar moeder wil dat juist inperken. Niet iedere Turkse familie is hetzelfde, maar een afwezige vader en afkeurende moeder is niet ongebruikelijk. De man heeft vaak ook macht over de vrouw. Het patriarchaat wordt van generatie op generatie doorgegeven. In de serie heeft het broertje van Esra bijvoorbeeld de macht over haar, iets waar zij uit probeert te ontsnappen.”

In de eerste aflevering van Bonnie & Clyde is te zien hoe de actrice raken klappen uitdeelt: aan een boksbal én een medewerker van een tankstation. Het boxen hoefde ze niet aan te leren voor de rol, dat doet de actrice al jarenlang in haar vrije tijd. „Wanneer je een rol speelt, moet je alle oordelen los laten over de misdaden die ze gepleegd hebben. Op een gegeven moment heb ik er echt afstand van genomen. Dat is ook het punt waarop de artistieke vrijheid omhoog komt: alles is namelijk geïnspireerd op de echte gebeurtenissen, maar ik heb er in mijn hoofd wel een eigen verhaal van gemaakt.”

Familiebruiloft roept herinneringen op

Vooral de scenes waarin het trauma van Esra naar bovenkomt, zoals bij de bruiloft in aflevering 1, zijn dierbaar voor de actrice, omdat die „het hebben overleefd vanaf het begin”. De Turkse familiebruiloft en de daarbijbehorende voorbereidingen roepen herinneringen op bij de actrice. „Mijn nicht ging trouwen toen ik een jaar of 15, 16 was. Dan ga je met alle vrouwen naar een kapperszaak om je haar en make-up te doen. Kwam ik aan met mijn Champion-trainingspak. Ik weet nog wel dat ik gelijk na het huwelijk mijn make-up eraf heb gehaald, wat niet in dank werd afgenomen.”

Eén ding dat de actrice heeft geleerd van dit verhaal, is dat de grens tussen normaal leven en ontsporen dunner is dan je denkt. „Als ik een paar afslagen had gemist in het leven, dan had ik daar ook wel kunnen eindigen. Het koppel is gewend om zich altijd minder te voelen, maar in hun rol als Bonnie en Clyde worden ze wel gezien. Door de wereld, maar ook door elkaar. Dat maakt het zo giftig: het is een zwart sprookje.”

De vierdelige serie Bonnie & Clyde is vanaf donderdag te zien op Videoland.