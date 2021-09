China verbiedt talentenjachten op tv: ‘Vulgaire influencers’

China heeft televisiezenders de opdracht gegeven te stoppen met het uitzenden van talentenjachten. Deelnemers worden gezien als van alles, maar volgens de overheid hoort de term ‘meerwaarde’ niet bij de sterren in spe. Integendeel.

Talentenjachten waarin kijkers mogen stemmen op de soms honderden deelnemers zijn razend populair in het communistische land. De autoriteiten zijn echter totaal niet (meer) enthousiast over de shows.

China wil ‘mannelijkere mannen’ op tv

De toezichthouder op televisie en radio (NRTA) gaf zenders opdracht te stoppen met het uitzenden van entertainmentprogramma’s. In de ogen van de overheid van China hebben die geen enkele meerwaarde. Wat diezelfde overheid betreft moeten mannen op televisie bijvoorbeeld ‘weer mannelijker worden afgebeeld’.

De toezichthouder moedigt zenders in een pakket nieuwe richtlijnen aan. Traditionele Chinese cultuur en het socialisme moet worden gepromoot. ‘Vulgaire influencers’ – zoals ze nu worden genoemd – en ‘artiesten zonder moreel besef’ moeten juist van het scherm worden geweerd.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gong Yu, CEO of @iQIYIofficial , said at a symposium organized by the China TV Artists Association (CTAA) on Wednesday that iQiyi has cancelled its idol #talentshow and any offsite voting features on the platform for next few years. https://t.co/00erZXV5Wo — Pandaily (@thePandaily) August 26, 2021

Ook reality-tv voor China doorn in het oog

Realityprogramma’s zijn de Chinese autoriteiten een doorn in het oog. Die shows geven kijkers soms de mogelijkheid om via de aankoop van gesponsorde producten te kunnen stemmen op deelnemers. Dat leidt volgens critici tot verspilling.

De autoriteiten lieten in mei nog een populaire talentenjacht stopzetten. Fans kochten en dumpten enorme hoeveelheden zuivelproducten om hun favoriete deelnemers te kunnen steunen. Streamingdienst iQiyi liet onlangs al weten alle talentenjachten te schrappen die nog in ontwikkeling zijn.



Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Talentenjachten in Nederland denderen lekker door

In Nederland blijven de commerciële zenders nog rijkelijk strooien met talentenjachten op de vaderlandse buis. Soms met veel, soms met (veel) minder succes. RTL 4 heeft door het jaar heen drie verschillende edities van The Voice: The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior. Laatstgenoemde is momenteel te zien en de audities trokken vrijdag bijna 1 miljoen kijkers. Opnames voor de kids-versie zijn weer van start gegaan, liet Jamai Loman gisteren op Instagram weten. Hij presenteert de show komend seizoen voor het eerst met Buddy Vedder in plaats van Martijn Krabbé. Het laatste seizoen van The Voice of Holland werd dit voorjaar gewonnen door Dani van Velthoven uit Team Anouk.

SBS6 pakte het laatste anderhalf jaar uit met twee talentenjachten. We Want More scoorde goed (seizoen 1) tot redelijk (seizoen 2). Beat Me: The Five Knock-outs van radio-dj Frank Dane is regelrecht geflopt.