Diederik Gommers bij Op1: ‘We leven de komende jaren met covid’

IC-topman Diederik Gommers schoof gisteravond aan bij talkshow Op1 om meer te vertellen over de stijgende besmettingscijfers. Volgens hem zijn we door de Deltavariant nog niet van corona af en wordt het tijd om in de zorg een aantal zaken anders te doen. „Ik ben bang dat we de komende jaren nog met Covid moeten leven.”

Het reproductiegetal ligt nu iets boven de 1. en demissionair coronaminister Hugo de Jonge twijfelt of er per 20 september versoepeld kan worden. Afgelopen week werden ruim 17.000 mensen positief getest. 691 mensen belandden in het ziekenhuis en 230 daarvan liggen op de IC.

Diederik Gommers vertelt bij Op1 over coronacijfers

Op1-Presentatrice Margje Fikse vraagt aan Gommers: „Als ik die cijfers zie, dan denk ik: het stabiliseert toch nog?” De IC-arts maakt een vergelijking met vorig jaar. Toen lagen er in deze tijd van het jaar minder mensen op de IC. „We hebben er veel meer en we zijn nu gevaccineerd.” Volgens Gommers gaat het om een nieuwe fase, waarin veel mensen wel geprikt zijn, maar er toch Covid-patiënten bijkomen.

„We dachten toch dat vaccineren de uitweg zou zijn uit de coronacrisis”, vraagt Fikse. „Dat is dan dus niet het geval?”. Gommers legt uit dat mensen met vaccinatie toch besmettelijk blijken. Hij vertelt dat gevaccineerden alleen niet ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Lees hier over een grootschalig Brits onderzoek waaruit blijkt dat besmette gevaccineerden de Deltavariant kunnen overdragen.

Gommers: ‘Meer mensen raken gemakkelijker besmet

„Maar je geeft net aan dat er nu meer mensen in het ziekenhuis liggen dan vorig jaar”, haakt mede-presentator Keffah Allush in. Volgens Gommers komt dat door de besmettelijkere Deltavariant. „Meer mensen raken gemakkelijker besmet”, zegt hij. De IC-man vertelt dat er voornamelijk ongevaccineerde mensen op de IC liggen. Maar het grote probleem ligt volgens Gommers bij de uitstroom van verpleegkundigen. „Mensen zeggen: ‘Dit is mijn vak niet meer’. De rek is eruit.”

Hij verwacht dat de cijfers blijven stijgen en hij rekent op nog een toename. Dit vanwege ongevaccineerde mensen, maar ook vanwege de daling van de effectiviteit van de vaccins. „Bij ouderen krijgen we de discussie of ze een derde vaccin moeten.” Maar volgens de coronadeskundige moeten we „leren leven met de constante druk van Covid-patiënten”.



Diederik Gommers bij Op1: ‘Leren leven met Covid’

De coronadeskundige legt uit dat veel andere operaties momenteel uitwijken voor Covid-patiënten en daar stelt de IC-man wel vraagtekens bij. „Ik denk dat acht openhartoperaties meer betekenen voor de kwaliteit van leven dan één Covid-patiënt. Die discussies moeten we gaan voeren.”

Presentator Allush benadrukt dat corona het afgelopen jaar voorrang heeft gekregen. „Daar moest alles voor wijken. Dat zouden we dat niet meer moeten doen?” Volgens Gommers zitten we in een andere fase. „We moeten leven in een maatschappij met Covid.” Advocaat Peter Schouten, die aan tafel zit voor om te praten over Peter R. de Vries, haakt in. „Ik hoor jou zeggen dat het systeem kraakt.” Hij vraagt zich af waarom Nederland geen verpleegkundigen werft en hen gunstige arbeidsvoorwaarden aanbiedt. „Dan houdt dat probleem op.”



Nog niet van covid af door Deltavariant

Volgens Gommers ligt dat aan keuzes die in het verleden zijn gemaakt. En is het nu tijd voor heroverwegingen. „We moeten gaan zeggen: ‘Dit is onze maximale capaciteit en dit kunnen wij doen’.”

„Gaan we hier ooit vanaf afkomen?”, vraagt presentator Allush zich af. „Laten we hopen van wel, maar voorlopig nog even niet. De Deltavariant zit ons toch in de weg. We hoopten dat het vaccin zou helpen, maar we krijgen het nog niet omlaag. Ik ben bang dat we daar de komende jaren nog mee moeten leven.”



Wil je de hele uitzending van Op1 bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.