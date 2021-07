Johan Derksen walgt van Rachel Hazes: ‘Lever paspoort in als zij realitysoap krijgt’

Johan Derksen heeft in de meest recente aflevering van De Oranjezomer flink uitgehaald naar Rachel Hazes. Dat zij binnenkort naar alle waarschijnlijkheid een eigen reallifesoap krijgt, schiet bij de voetbalanalist in het verkeerde keelgat. „Als een zender dat uitzendt, schaam ik me dood dat ik Nederlander ben.”

Afgelopen weekend werd bekend dat Rachel Hazes in zee is gegaan met Vincent TV Producties, de producent van het populaire Chateau Meiland. In de hoop een nieuwe televisiehit te scoren, wordt er gewerkt aan een reallifesoap rondom het leven van Rachel. Tegen Shownieuws vertelde de productiemaatschappij dat er zelfs al opnames zijn gemaakt.

Het nieuws dat een serie aanstaande is rondom het leven van Rachel Hazes, stoort Johan Derksen flink. Hij nam gisteravond aan het einde van de uitzending van De Oranjezomer nog even het woord om zijn gal te spuwen op de ‘soapkutzooi’. „Hebben we nog een uurtje?”, vroeg hij aan tafelgenoot Wilfred Genee. „Wat een bagger. Als dit doorgaat, lever ik mijn paspoort in. ”

Rachel is ‘altijd maar die rouwende weduwe’

Volgens de voetbalanalist lijdt Rachel Hazes aan zelfoverschatting. „Ze denkt dat het hysterische gedrag van haar samen met die kinderen interessant is voor kijkers. Maar dat is een misvatting. Het is walgelijk.” Johan Derksen stoort zich er vooral aan dat de weduwe van André Hazes het succes van haar overleden man wil uitmelken.

„Die oude Hazes is de grootste volkszanger die we ooit hebben gehad. Zij is daar min of meer aan uitgehuwelijkt door haar hysterische ouders. Maar sinds de dood van Hazes exploiteert ze zich als de rouwende weduwe. Ze is altijd maar die rouwende weduwe.” Op sociale media klinkt ook veel kritiek op de plannen voor een reallifesoap rondom Rachel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve Rachel Hazes, ga werk zoeken of lift mee op het succes (geld) van je kinderen. Maar doe ons geen reality soap aan. Ik weet dat ik er niet naar hoef te kijken, ga ik ook niet doen. Maar hou eens op met de publiciteit zoeken. #hazesmoe — roos.. (@roos_2304) July 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijk nu al naar uit naar de reallifesoap van #rachelhazes aflevering 1 Rachel gaat naar de zonnebank. afl 2 Rachel gaat sigaretten halen. afl 3 Rachel gaat naar de zonnebank en sigaretten halen. Afl 4 zie 1. — Willem de Retwietert (@de_merl) July 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Over een tijdje op SBS6 de reality show van — je verwacht het niet — Rachel Hazes. Als je denkt dat het niet erger kan🥴🥴 — Keesjaap Kappenburg (@KeesjaapK) July 10, 2021

Johan Derksen koopt geen Hazes-merchandise bij de supermarkt

Genee heeft niet de indruk dat Johan Derksen naar de Lidl is geweest om merchandise – „een hoedje, of zo” – van de familie Hazes aan te schaffen. „Die oude Hazes kon ik hebben, maar die familie eromheen… Die kleine Hazes kan niet zingen en hangt de zanger uit. Die dochter kan niet zingen, maar is ook zangeres. En zij (doelend op Rachel, red.) weet van gekkigheid niet wat ze moet doen om in de publiciteit te komen.”

Het lijken volgens Genee juist prima ingrediënten voor een soap, al is zijn tafelgenoot het daar niet mee eens. „Als er zoveel smakeloze mensen in dit land zijn dat zij een reallifesoap krijgt, schaam ik me dood dat ik Nederlander ben.”

Bekijk hieronder het bewuste fragment:

SBS6 zou interesse hebben in soap

Overigens is er nog geen zender gevonden die de soap gaat uitzenden. Naar verluidt heeft SBS6 – waar ook Chateau Meiland op te zien is – wel oren naar een programma rondom Rachel Hazes. De serie zal niet alleen om Rachel draaien, maar ook om haar hartsvriendin Rossana Kluivert, bevestigde de productiemaatschappij eerder tegen Shownieuws.

Mocht de soap er inderdaad van komen, dan is dat niet de eerste realityserie rondom de familie Hazes. Eerder had Rachels zoon André al een eigen serie bij SBS6. Drie seizoenen lang kregen kijkers een inkijkje in het leven van de volkszanger in de serie André Hazes: ik haal alles uit het leven.

Derksen wil niet met André Hazes jr. in één programma: ‘M’n eer te na’

Metro interviewde Johan Derksen vorige maand over zijn nieuwe boek en het televisiewereldje. „Als je op tv komt, dan verschijn je ook in de bladen en bij Boulevard en Shownieuws. Maar ik wil toch niet in één programma met zitten met André Hazes jr. en Marco Borsato. Dat is mijn eer te na.”

En zo zijn er wel meer mensen uit het wereldje die hij absoluut niet kan pruimen. „Ik had een afspraak met RTL Boulevard, kwam die Maxim Hartman. Die man is alleen maar op effectbejag uit. Die wil er dan een eigen sketch van maken en dan ben je een soort figurant in je eigen interview. Daar heb ik helemaal geen zin in, joh.”

Wil je De Oranjezomer terugkijken? Dat kan hier.