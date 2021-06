Kuyt zou nooit bij Ajax kunnen voetballen als Feyenoorder: ‘Al kreeg ik al het geld van de wereld’

Dirk Kuyt zou nooit en te nimmer voor Ajax kunnen voetballen als geboren Feyenoorder. Dat zei hij aan tafel bij Humberto toen het gesprek ging over de interesse die Ajax heeft in Steven Berghuis. Volgens Kuyt is het geen optie om als Feyenoorder de overstap te maken naar Ajax. Berghuis moet volgens hem dan ook de interesse van Ajax van de hand wijzen.

Steven Berghuis voor een afkoopsom van vier miljoen euro vertrekken uit De Kuip. Inmiddels heeft Ajax, net als PSV en VfL Wolburg laten weten geïnteresseerd te zijn in de voetballer. Kuyt was bij Feyenoord de teamgenoot van Berghuis en meent dat een overstap van Feyenoord naar Ajax echt geen optie is.

Kuyt zou het nooit kunnen

“Als Feyenoorder, zou ik het absoluut nooit kunnen. Al kreeg ik al het geld van de wereld. Ik had zoiets niet gedaan, maar elke speler is anders”, zei de oud-voetballer.