Wordt Netflix duurder voor Premium-gebruikers?

Deel jij - net als half Nederland - een Netflix-account met een aantal vrienden of familie? Dan zou je in de nabije toekomst wel eens meer moeten lappen per maand. De Amerikaanse streamingdienst zou namelijk zinspelen op een 'modernisering' van de abonnementen en dit heeft vooral gevolgen voor de mensen die op dit moment een premium-account hebben.

En met het woord 'moderniseren van abonnementsvormen', begrijp je het natuurlijk al; iets wordt duurder. Wanneer je in de toekomst Netflix op vier schermen wil blijven kijken, zul je voor het nieuwe Ultra-abonnement moeten kiezen. Het Italiaanse techblog TuttoAndroid meldt dat het nieuwe Netflix Ultra-abonnement 16,99 per maand gaat kosten. Dat is drie euro meer dan het huidige Netflix Premium.

De nieuwe abonnementsvormen volgens TuttoAndroid ©TuttoAndroid

De huidige abonnementsvormen van Netflix ©Netflix Nederland

Ultra = Premium

Zoals is te zien op de afbeeldingen hierboven, wordt het maximum aantal schermen waarop Premium-gebruikers video's mogen streamen van vier verlaagd naar twee. Feitelijk is het ultrapakket qua mogelijkheden exact gelijk met het huidige premiumpakket. Alleen dan drie euro duurder. Wil je op vier schermen kijken? Dan zal je dus voor het nieuwe Ultrapakket moeten kiezen.

Ook voor standaardverbruikers wordt het maximum aantal schermen van twee naar een verlaagd. Er zijn geen nieuwe functionaliteiten aan de pakketten toegevoegd. De nieuwe abonnementsvormen zouden volgens Italiaanse bronnen op dit moment getest worden om vervolgens in heel Europa uitgerold te worden.

Netflix

„Wij zijn doorlopend bezig met het testen van abonnementsvormen en diensten," reageert Netflix-woordvoerder Smita Saran per email. „In dit geval testen we verschillende maandbedragen en functionaliteiten om beter inzicht te krijgen in hoe waardevol consumenten Netflix vinden." De woordvoerder heeft niet bevestigd dat de pakketprijzen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

2,4 miljoen Nederlandse huishoudens maken gebruik van de diensten van Netflix. Vooral onder jongeren is de streamingdienst erg populair. Ongeveer de helft van de consumenten onder de 29 maakt gebruik van Netflix. Ook met de vermeende prijsstijging blijft Netflix echter een stuk goedkoper dan abonnementen op digitale televisie.