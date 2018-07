What the fuck gadgets

“O My God!” Deze keer schreeuw je het niet uit genot, maar wel om de What the fuck factor van de volgende objecten…

Silk’n Tightra

Fabel of niet, Silk’n neemt het behoorlijk serieus. Dat van de slapper wordende VaJayJay, bedoel ik. Ouder worden, brute seks en het krijgen van kinderen, zouden zorgen dat ‘de Honingpot' minder strak wordt. De kans op vaginale droogheid, irritaties en urineverlies neemt hierdoor behoorlijk toe. Tijd om daar wat aan te doen, zo vindt Silk’n.

De Silk’n Tightra lijkt op een grote vibrator, maar is dat niet. Te lezen op crowdfundingsplatform Indiegogo: “Hij geeft bipolaire radiofrequente energie vrij aan de binnenste vaginale wanden.” Ik heb mijn God geen idee wat dat mag betekenen, maar je vrouwelijke gestel zou er in ieder geval weer afgetraind uitzien na enkele keren gebruik van de Tightra. Gebruik op eigen risico!

Tenuto

Goed, de makers van Cresendo hebben weer wat nieuws bedacht. Niet voor vrouwen deze keer... Yeah, that’s right. De seksgadget producent heeft de Tenuto voor mannen uitgebracht. Een soort van vibrerende strap-on, maar dan met uitsparingen om je eigen Jedokus in te doen. Hij is met een app te bedienen, zodat je partner je ultiem kan martelen met allerlei trilstandjes. Handig: de Tenuto is van siliconen gemaakt, zodat hij tegen een goede poetsbeurt kan.

Rijst bij jou nu de vraag: “Kan ik hem ook om doen en vervolgens seks hebben met mijn vriendin?” Het antwoord kon ik helaas niet vinden op hun site. Theoretisch gezien lijkt het me een pijnlijk zaakje…

International Rockin’ Chair

Get ready for the ride of your life! Dit is de International Rockin’ Chair aka het vibrerende zitje, speciaal voor luie vrouwen die liever blijven zitten. Het bijbehorende YouTube filmpje plaats ik maar even niet in dit artikel. Ik dacht dat YouTube zo’n sekswerend medium was waarop je geen gedetailleerde stoute video’s kan kijken? Apparently I was wrong… ;-)

