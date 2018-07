Mijn werk is online, dus mijn vakantie is offline

De eerste zomervakanties van Nederland zijn van start gegaan. Tijd om je Out of Office aan te zetten en eindelijk te gaan ontspannen. Alhoewel, niet als het aan werkend Nederland ligt. Want écht ontspannen zit er deze vakantieperiode niet in, blijkt uit onderzoek van Tele2 Zakelijk naar bereikbaarheid tijdens en buiten werktijd en werkgeluk.

In een tijd waarin flexibel werken in veel organisaties is doorgevoerd, blijft 45 procent van de medewerkers nog altijd worstelen met de mate van bereikbaarheid. Ondanks dat flexibel werken bijdraagt aan werkgeluk, zien we nu ook de keerzijde hiervan. Echt even offline zijn, was niet eerder zo belangrijk als nu. Technostress ligt op de loer. Dit blijkt uit onderzoek, onder ruim 1500 werkgevers en werknemers tussen de 18 en 65 jaar, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Tele2. De telecomprovider pleit er daarom voor dat werkend Nederland volledig ‘uit staat’ op vakantie.

De informatiestroom stopt tegenwoordig op geen enkel moment. Er komen steeds meer zakelijke communicatiekanalen bij en het is makkelijker dan ooit om voortdurend bereikbaar te zijn voor collega’s, baas of klanten. Door de grote hoeveelheid mails en telefoontjes, voelt de helft (45%) van alle werknemers zich geleefd. Millennials (18-34 jaar) hebben hier meer last van (50%) dan hun oudere collega’s.

Helft checkt mail ook op vrije dag

Je zit met je vrienden op het terras en checkt toch even snel je werkmail. Komt dat bekend voor? Uit het onderzoek blijkt dat de helft van werkend Nederland, zelfs als de Out of Office reply aan staat, geregeld werkmail checkt. Iets wat in stand wordt gehouden, gezien de verwachtingen van werkgevers en collega’s. Bijna de helft van de werkgevers verwacht namelijk dat werknemers e-mail blijven checken op vrije dagen en óók collega’s vertrouwen hierop (24%).

Vakantieperiode vraagt om grenzen stellen

Vanwege de hoge verwachtingen van baas en collega’s, worstelt werkend Nederland met bereikbaarheid. ‘Uit staan’ wordt steeds lastiger. Belangrijk dus om duidelijke grenzen te stellen aan de vakantieperiode.

Tegenwoordig is dit mijn lijfspreuk: “Mijn werk is online, dus de vakantie is offline”. De he-le dag zit ik op internet: is het niet om mijn mail bij te werken, dan is het wel om de laatste nieuwtjes online te lezen en Facebook, Instagram en Twitter bij te houden. Ik ben dol op mijn werk, maar af en toe is het wel goed om er niet mee bezig te zijn en het geheugen te resetten. Toch blijkt niet iedereen er zo over te denken…

