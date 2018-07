Heb je een iPhone? Dan ben je waarschijnlijk rijk

Veel iPhonebezitters hebben een hoog inkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse University of Chicago. Een meerderheid van de bezitters van een smartphone van Apple blijkt veel geld te besteden te hebben.

De eerdergenoemde universiteit ondervroeg in 2016 6394 mensen over hun inkomen en welke producten zij gebruiken. Daaruit bleek dat mensen met een iPhone het vaakst in de categorie 'hoog inkomen' vallen, namelijk 69,1 procent van de iPhonebezitters uit het onderzoek.

Kort daarachter zat een ander Apple-product: de iPad. In 66,9 procent van de gevallen heeft de bezitter van een iPad relatief hoog inkomen. De Android-smartphone stond op de vierde plaats met een score van 59,5 procent.

Mosterd

Het is al de derde keer dat deze studie is uitgevoerd en de resultaten waren twaalf en 24 jaar geleden behoorlijk anders dan nu. In 1992 was het gebruik van Dijonmosterd door het merk Grey Poupon de meest betrouwbare indicator van een hoog inkomen: 62,2 procent van de mosterdliefhebbers verdiende relatief veel geld. In 2004 was het specifiek niet gebruiken van BIC-aanstekers de meest betrouwbare manier om rijke stinkerds te onderscheiden.

Maar de onderzoekers benadrukken dat de resultaten nooit zo duidelijk zijn geweest als nu: „In alle data van alle jaren is er nooit een individueel merk zo voorspellend voor een hoog inkomen geweest als een Apple iPhone in 2016", luidt de conclusie van de onderzoekers.