De straat zit weer vol met Pokémon Go-spelers

Pokémon Go was tijdens zijn lancering enorm populair. Binnen een week speelde ruim een miljoen Nederlanders het spel en daarmee was het de succesvolste lancering ooit. Het spel lijkt echter al lange tijd op zijn rentree. Lijkt, want Pokémon Go is bezig met een comeback.

Analistenbureau SuperData deed onderzoek naar de app en constateerde dat Pokémon Go in mei 2018 174 procent meer omzet draaide dan in mei 2017. Pokémon Go is sinds zijn piek tijdens de lancering van de app niet zo populair geweest als nu, zo luidt de conclusie.

Sociaal

Dat is niet onlogisch, zegt nieuwsredacteur Julian Huijbregts van Tweakers tegen het AD. Ontwikkelaar Niantic Labs heeft slimme updates doorgevoerd: „De nadruk ligt steeds meer op het sociale aspect en het samen spelen. Dat heeft het spel weer nieuw leven ingeblazen voor veel spelers."

En die populariteit wordt waarschijnlijk alleen maar groter. Eind dit jaar komt er namelijk een Pokémon-game uit voor Nintendo's enorm populaire nieuwe console, de Nintendo Switch. „Dat spel heeft integratie met Pokémon Go, wat ook de populariteit van de smartphonegame weer kan aanwakkeren", aldus Huijbregts.

Pokémon Go lag tijdens zijn lancering twee jaar geleden regelmatig onder vuur, omdat veel mensen niet opletten terwijl ze liepen. Daardoor liepen sommigen bijvoorbeeld ongevraagd op treinsporen of door huizen. Ook waren er criminelen die spelers met de app in de val lokten.