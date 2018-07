Brit wil streamingdienst 1000 retrogames opzetten

Het kabinet wil dat over vijf jaar alle Nederlanders over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 megabit per seconde) beschikken. Bovendien moet een grote meerderheid in 2023 een tien keer zo snelle verbinding hebben: 1 gigabit per seconde. Het kabinet wil dat Nederland op het gebied van mobiel internet koploper blijft.

Overal internet

Dat schrijft het kabinet in het Actieplan Digitale Connectiviteit. In Nederland zijn nog altijd plekken waar de mobiele netwerkdekking onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Om dit aan te pakken wordt er bij de aankomende veiling een dekkingsverplichting opgelegd. Slechts drie procent van de Nederlanders heeft nu geen toegang tot snel vast breedband internet.