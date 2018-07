5 tips als je je eigen game-pc wilt bouwen

Veel mensen kopen hun pc kant en klaar, als hij al helemaal in elkaar is gezet. Dat is misschien de makkelijkste, maar absoluut niet de goedkoopste manier. Je bespaart namelijk behoorlijk wat geld als je het in elkaar zetten zelf doet. Dat is alleen in het begin wat overweldigend. Daarom heeft Metro 5 tips voor je als je je eigen PC in elkaar wilt zetten.

1. Weet waar je aan begint

Een pc in elkaar zetten is als je een beetje handig bent niet heel moeilijk, zeker met behulp van wat instructievideo’s. Toch moet je stevig in je schoenen staan en je goed bewust zijn van de risico’s. Je moet alle onderdelen zelf bij elkaar zoeken, alle juiste gereedschappen hebben en als je een foutje maakt, kan het zijn dat je een dure grafische kaart of processor naar de knoppen helpt. En dan kan het toch nog goedkoper zijn om de pc kant en klaar te kopen.

2. Weet waar je voor gaat

Als je bereid bent het risico te nemen dat je schade maakt, dan moet je goed weten wat voor PC je wilt bouwen. Natuurlijk kun je de dikste videokaart en de beste processor in je pc stoppen, maar als je alleen Minecraft en Fortnite gaat spelen, dan is dat een enorme overkill. Kijk goed naar de spellen die je gaat spelen en welke onderdelen worden aangeraden in de system requirements en zo kun je voorkomen dat je teveel uitgeeft.

3. AMD of NVIDIA

Het belangrijkste onderdeel van een game-pc is de grafische kaart. Op dat gebied zijn er twee grote spelers: NVIDIA met zijn Geforce-kaarten en AMD met zijn Radeon-kaarten. Over het algemeen maken de goedkopere monitors op de markt gebruik van FreeSync, dat door AMD-kaarten ondersteund wordt, terwijl het door NVIDIA ondersteunde G Sync vaak in duurdere beeldschermen zit. Verder komt het er ook op aan wat goedkoper is: als een AMD-kaart van een betrouwbare fabrikant veel goedkoper is dan de andere, terwijl de kaarten even krachtig zijn, is het verstandig de goedkoopste te kiezen.

4. Processors en werkgeheugen

Denk niet dat je er bent als je een enorme videokaart in je pc stopt en de rest afraffelt. Ook de processor en het werkgeheugen zijn heel belangrijk. Ook voor deze onderdelen is het raadzaam om naar de eerdergenoemde system requirements te kijken. Er zijn namelijk een aantal games, zoals Grand Theft Auto V, die relatief veel kracht van je processor vragen. Qua werkgeheugen is het slim om het relatief nieuwe DDR5-geheugen te gebruiken en minstens 8 GB in te bouwen. Als je nog meer inbouwt, is dat allerminst slecht: dat betekent dat je de computer minder vaak zal hoeven te upgraden.

5. Pas op voor (te) goedkope onderdelen

Zolang je onderdelen van bekende fabrikanten komen, kun je in principe voor de goedkoopste gaan. Maar als je op AliExpress zoekt naar onderdelen van Chinese fabrikanten, kun je vaak flink wat geld besparen. Kijk hiermee uit. Deze onderdelen zijn vaak zo goedkoop omdat ze er op bepaalde (kwalijke) manieren bespaard is. Bij grafische kaarten is de koeling bijvoorbeeld vaak heel inefficiënt, waardoor je oververhitting riskeert. Ook de behuizing is vaak heel goedkoop, waardoor je kunt verwachten dat de kaart minder lang meegaat.