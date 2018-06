Wetenschappers maken een robot psychopaat met Reddit

Hopelijk ben jij so lucky dat je ‘s avonds lekker in de tuin kan zitten. Heerlijk op dit soort warme dagen! Zelf ontvlucht ik de hitte overdag en kom pas in de avond weer tot leven. Genietend van het zomeravondbriesje op mijn lounge set, met de smartphone in de hand. Alleen… ik zou toch willen dat de wifi me niet telkens in de steek liet. Hoe krijg je eigenlijk goede wifi in de tuin?

De oorzaak

Eigenlijk is het niet vreemd dat je minder goede wifi ontvangst hebt in de tuin. De router (die meestal in de meterkast geplaatst is) staat redelijk ver verwijderd van de tuin, en al helemaal als je kijkt naar het achterste punt van de tuin. Bovendien staan er een aantal muren tussen jou en de router in. Vooral die buitenmuur is lekker dik, dus daar komt het signaal gewoon niet zo makkelijk doorheen. Het wifi verliest sterkte hoe verder het van de router vandaan komt. Het gevolg: zeg maar ‘dag’ tegen het snel laden van Snapchats, etc.