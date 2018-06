Telefoonfabrikant OPPO wil ook in Nederland scoren

Met Apple, Hauwei, Samsung, Nokia, Sony en zo voorts is de keuze aan telefoons natuurlijk al niet klein. Maar een belangrijke speler gaat zich nu dan ook eindelijk in Europa mengen.

OPPO behoort mondiaal gezien tot de top van telefoonproducenten, maar geniet in Nederland en omstreken nog amper bekendheid. Het Chinese bedrijf wil daar nu verandering in brengen. In het Louvre kondigde het deze week haar komst in Europa aan en Nederland vervult daar een prominente rol in.

Find X

Per september opent OPPO namelijk een winkel in Rotterdam. Hierin zal onder andere de Find X worden verkocht. Het momenteel bekendste toestel van het bedrijf, dat als kenmerk heeft de uitklapbare camera, die tevoorschijn komt zodra je de camera-app opent. Ook de snelle laadtijd valt enorm op. Een goedkope aanschaf is het niet, want hij kost 999 euro.

Bij het bedrijf geldt ook heel erg het design van een telefoon. 'Een kunstwerk', zo zien ze hun producten het liefst. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan het scherm, dat maar liefst 93,8 procent van de voorkant beslaat.

Nog twee toestellen

Naast de Find X zullen er nog twee toestellen op de Nederlandse markt verschijnen. Daarover wilde het bedrijf op dit moment echter nog niks kwijt.