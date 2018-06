Speaker testen in het Metro-logo: 'Vanuit elke hoek'

Bang & Olufsen heeft een naam hoog te houden. Al bijna 95 jaar maakt het Deense bedrijf audioproducten en daar stelt het hoge eisen aan. De speakers moeten goed klinken, er goed uitzien en lang meegaan. In hun fabriek in het kleine havenstadje Struer wordt dan ook alles tot in de puntjes getest. Metro nam een kijkje.

Magische ervaring

Een magische ervaring creëren. Dat is een van de kernen waar het om draait bij Bang & Olufsen. Tijdens de welkomstpresentatie komt er dan ook een foto van een cd-speler uit de jaren ‘90 voorbij. ,,Waarom we die laten zien, terwijl tegenwoordig niemand nog een cd-speler in huis heeft? Hij klapte open wanneer je met je hand ervoor langs zwaaide. Dat was heel revolutionair in die tijd. Sommige mensen hebben het er nog steeds over. Dat is wat we met elk product opnieuw hopen te bereiken.”

Ook in de keuken

De ervaring van een speaker moet dan ook overal in het huis goed zijn, zo stelt Geoff Martin, die voor Bang & Olufsen de zogenaamde toonmaster is en volop feedback geeft op het geluid van de speakers. ,,Als onze speakers beoordeeld worden in een review kan ik daar altijd weinig mee”, zo geeft hij toe. ,,Want ik weet dat in negen van de tien gevallen de recensenten gewoon voor de speaker gaan zitten en hem aanzetten. Alleen zo maken wij de speaker niet. Wij willen dat het geluid ook goed klinkt als je aan de kant van de kamer bent of in de keuken staat.”

,,Ik test zo’n speaker dan ook vanuit alle hoeken”, vertelt Martin. ,,Eerst zet ik hem recht voor mij neer en dan draai ik ‘m langzaam tot ik helemaal rond ben en vanuit alle hoeken geluisterd heb. Bij elke positie maak ik aantekeningen van welke frequenties en tonen er niet bevallen. Op die manier kunnen we vaststellen wat er consequent misgaat en op basis daarvan passen we de speaker aan net zolang totdat alles goed uitvalt.”

Futuristische soundrooms

De kamers waarin Bang & Olufsen haar producten test zijn ook niet recht-voor-zijn-raap te noemen. Vooral die waarin Martin's collega Neo Kaplanis werkt, heeft iets futuristisch. De muren zijn compleet behangen met foam en in het midden staat een soort open wereldbol – die nog het meeste weg heeft van het Metro-logo – waarin enkele tientallen speakers hangen.

,,Op deze manier kunnen we de effecten van heel veel verschillende kamers en zalen nabootsen”, legt Kaplanis uit, terwijl de instellingen laat wisselen tussen de akoestiek van de schouwburg van Keulen en die van Wenen. ,,We nemen eerst het geluid van de speaker op en testen dan hier hoe dat in bepaalde ruimtes klinkt.” Naast schouwburgen staan er natuurlijk ook diverse huiskamermodellen in de instellingen. ,,Bovendien nemen we onze speakers ook altijd mee naar ons eigen huis, maar dat is vooral om te kijken hoe het eruitziet. Als wij onze eigen speakers niet eens zouden willen hebben, waarom zouden we ze dan nog verkopen?”