De filmindustrie groot? Check de game-industrie!

Grote filmrecords lijken het benoemen waard. Hoe vaak lees je in de krant over miljoenen bezoeken voor Avengers, weer een zoveel-bezoekers-in-het-eerste-weekend-record gebroken door Star Wars, etc. Het zijn enorme aantallen die je om de oren vliegen. Maar is het echt zo bijzonder?

De game-industrie is tegenwoordig vele malen groter, maar je lijkt er veel minder over te horen. Niemand lijkt echt verbaasd dat het spel Fortnite door zo’n 45 miljoen mensen is gespeeld in een maand tijd. Bizar eigenlijk, zulke aantallen. Niet voor niets is de gaming-industrie een miljardenbusiness geworden.

Vrienden en familie

De directeur van Paypal Benelux, Jan Willem Roest, ziet ook de groeiende interesse: “In de komende jaren zal online gaming toenemen in populariteit. Het is opvallend te zien dat gamers voornamelijk beïnvloed worden door vrienden en familie bij de aankoop of het downloaden van games. Het zijn juist mensen uit de directe omgeving die gamers stimuleren om een game te spelen of een spel aan te schaffen.”

Fortnite is ook zo’n spel, dat aan populariteit wint door vrienden die het spelen. Dat het ook nog eens gratis te downloaden is, helpt ook enorm in de overweging te starten met spelen. Voor niet-gamers is het te vergelijken met Wordfeud: zodra iemand erover vertelt en laat zien wat het is, is de kans groot dat je het zelf ook gaat downloaden.

Gratis, waarom niet?

Het is gratis, dus waarom zou je het niet even proberen? Het zijn dan ook helemaal niet per se de jonge jongens die veel gamen. Nederlandse vrouwen spelen zelfs vaker dan mannen. Niet dat het vooral vrouwen zijn die gamen: slechts eenderde is vrouw en speelt dan vooral Candy Crush, Saga en 2048. De game-industrie wordt ook steeds gelikter qua presentaties: het jaarlijkse E3 in Los Angeles is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Nieuwe game releases worden steeds meer als een grote show gepresenteerd met wereldwijde streaming door miljoenen mensen. Games hebben zelfs hun eigen Awardshow die qua opzet vergeleken kan worden met de MTV Awards. Er wordt via social media enorm veel gehypte rondom games, omdat er ook veel te delen is: wie spreekt de stemmen in, wat kunnen we qua graphics verwachten, enzovoort. Daarin mag ook de invloed van YouTubers niet worden vergeten. Zowel op YouTube als op de speciale game streamingdienst Twitch, wordt dagelijks miljoenen uren uitgezonden van games. Dat zijn geen actualiteitenprogramma’s, maar simpelweg gamers die hun scherm laten vastleggen en daarbij commentaar leveren.

Interactie en inzichten

Kijkers kunnen chatten, donaties doen en krijgen hierdoor nieuwe inzichten van hoe ze een game kunnen spelen, maar ook een inkijkje in een game die bijvoorbeeld nog niet uit is. Er is een enorm scala aan mogelijkheden op deze platformen en daar maakt de game-industrie zeer graag gebruik van. Het is door al deze hype en de aantrekkelijkheid van games in het algemeen niet verbazingwekkend dat veel jongeren interesse hebben in een baan als game-ontwikkelaar. Dat het lange dagen zijn en dat de druk hoog ligt op het op tijd afhebben van de game om zo de aan het publiek beloofde releasedatum te halen, dat nemen veel ontwikkelaars voor lief. Nieuwsgierig geworden naar de Nederlandse game-industrie of het leven als game-ontwikkelaar? Eind deze maand vindt weer Indigo plaats, een speciale showcase van de Dutch Game Garden.

Dit artikel werd geschreven door TechGirl redactrice Laura Kempenaar. TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl