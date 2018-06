De 5 vetste aankondigingen op gamebeurs E3

Afgelopen week werd gamebeurs E3 in de Verenigde Staten gehouden en er zijn weer genoeg vette games aangekondigd. Maar deze vijf staken er wat ons betreft met kop en schouders bovenuit.

Super Mario Party (Nintendo Switch)

Mario Party is een serie die het al langere tijd moeilijk heeft. Mario Party 8 voor de Wii werd matig ontvangen, en Mario Party 9 en 10 werden al helemaal afgemaakt door critici. Vooral de veranderingen aan de bekende formule, die het spel minder competitief maakten, vielen zowel recensenten als gamers zelf zwaar. Daarom is dit spel meer dan welkom. De oude regels lijken weer terug en door de krachtigere hardware van de Switch is er ook veel meer mogelijk dan voorheen. Er lijken zelfs minigames te komen die je op een andere manier speelt als je meerdere Switches naast elkaar legt. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om elkaar weer goed voor paal te zetten in dit hilarische virtuele bordspel.

Battletoads

Wie van jullie heeft ooit gehoord van Battletoads? Waarschijnlijk niet bijzonder veel mensen, omdat het een spel is voor het Nintendo Entertainment System, een spelcomputer die in Nederland uitkwam in 1986. Dat doet er niet aan af dat dit een bijzonder leuk en vooral heel moeilijk spel is van Rareware, dat later nog verschillende topspellen zou maken voor de Nintendo 64, zoals Goldeneye en Banjo-Kazooie. Om de moeilijkheidsgraad te laten zien hebben we hieronder een video geplaatst van het beruchte derde (!) level van het spel, Turbo Tunnel. Wij verheugen ons al op de remake, ook al bestaat de kans dat er wat controllers tegen de muur zullen vliegen.

Gears Tactics (PC)

Na het succes van games als Player’s Unknown Battlegrounds en Fortnite lijkt ongeveer elke game een Battle Royale te moeten worden. Maar laat het maar aan de schietserie Gears of War over om met een origineel idee te komen. Waar een Battle Royale-modus voor deze serie helemaal niet onlogisch zou zijn, heeft ontwikkelaar The Coalition besloten om een tactisch Gears of War-schietspel te maken. De gameplay doet veel denken aan spellen als Xcom en het weinig bekende (maar bijzonder goede!) Valkyria Chronicles. Als The Coalition de kwaliteit van dit spel net zo hoog weet te houden als eerdere Gears of War-games, dan wordt het straks sowieso genieten.

The Elder Scrolls VI

Elder Scrolls-ontwikkelaar Bethesda bracht tijdens zijn laatste evenementen eigenlijk vooral de boodschap: ‘Skyrim is heel leuk, blijf het spelen.’ Nu is Skyrim zonder meer een fantastisch spel, maar na bijna zeven jaar zijn de meeste fans toch wel toe aan iets nieuws. En dat komt er, want een opvolger is aangekondigd. Verder is er helaas nog niet veel bekend over deze game. Maar aangezien Bethesda zeer consequent goede games uitbrengt, hebben we er vertrouwen in dat het ook met deze game goed komt.

Halo Infinite

Een nieuwe Halo-game, daar kijken we eigenlijk altijd wel naar uit. Er is helaas nog niet veel bekend over de nieuwe game, maar we weten sowieso dat Halo Infinite weer meer gaat focussen op hoofdpersoon Masterchief, in tegenstelling tot voorganger Halo 5: Guardians. Ook is het goed mogelijk is dat hij op de opvolger van de huidige Xbox One uitkomt, wat betekent dat de release nog een tijdje zal duren. De getoonde beelden zagen er supervet uit en de voorgaande Halo-shooters waren eigenlijk allemaal uitzonderlijk goede games, dus net als bij The Elder Scrolls VI hebben we er vertrouwen in dat Halo Infinite een heel vet spel gaat worden!