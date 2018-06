Competities voor nerds

Er zijn genoeg zangcompetities om je (non)talent te vertonen. Modellenwedstrijden zijn er ook bij de vleet. Maar wil je jouw nerdy skills tonen, hoe val je dan in hemelsnaam op? Die vraag hoeft niet onbeantwoord te blijven: naast hackatons bestaan er ook developer competities. En da’s spannender dan je misschien in eerste instantie denkt!

Talk nerdy to me

Nerds zijn hotter dan ooit. Is hun imago veranderd door hun heldenstatus in Marvel films? Komt het door de schaarste van developers op de arbeidsmarkt? Of hebben we opeens meer begrip voor ze, omdat ons werk zich meer online afspeelt? Ach, de reden is niet eens zo belangrijk, de trendsignalering des te meer. En dat is natuurlijk waar competitiemakers nieuwe kansen zien. Het is cool om een nerd te zijn. Bekijk onderstaand rijtje maar eens.

Call for Code

Call for Code heeft niet alleen een nobele doelstelling, maar biedt ook een leuk vooruitzicht voor de finalisten en uiteindelijke winnaars. In het kort: Call for Code nodigt developers uit om nieuwe apps te maken om mensen beter voor te bereiden op natuurrampen. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld een app maken die apotheken waarschuwt om hun voorraden op tijd te verhogen, als vroegtijdig een orkaan voorspelt wordt. Of het kan een app zijn die voorspelt waar de ramp het ergst zal zijn, zodat reddingsdiensten zo snel mogelijk gestuurd kunnen worden om zoveel mogelijk levens te redden. Heel belangrijk dus. Het winnende team wordt in oktober 2018 bekend gemaakt en wint 200.000,- dollar om het prototype verder uit te werken samen met IBM. Je kunt hier overigens nog aan meedoen: op 31 Augustus moet je jouw/jullie inzending hebben gestuurd.

RevenYOU League

Live uitgezonden vanuit de studio’s in Rotterdam: de RevenYOU League! In deze unieke wedstrijd strijden developers tegen elkaar in de creatie van de best presterende bot. Ze krijgen zes maanden de tijd om hun startkapitaal zo veel mogelijk te doen groeien. De competitie in hoofdlijnen:

4 juni – inschrijving geopend

6 juli – introductie teams en start van kwalificatieronden

5 oktober – 10 beste teams mogen gaan strijden om de prijzenpot (van in totaal 600.000,- dollar)

1 februari 2019 – finales

De winnaars krijgen niet alleen alle inkomsten van hun bot, ze krijgen ook de kans hun RevenYOU bot verder te ontwikkelen en aan te bieden aan investeerders. Conclusie: als je het spelletje slim speelt, zijn er flinke knaken te verdienen hier. Ook geïnteresseerd? Dit is de RevenYOU inschrijvingen pagina.

Hackatrain

Eerlijk is eerlijk: er bestaan tegenwoordig bijzonder veel hackathons, waarvan er een heleboel van op elkaar lijken. Hackatrain is daarbij de verfrissende vreemde eend in de bijt: het is een tweedaagse hackathon die begint met een treinreis van Amsterdam naar Berlijn en daar op locatie verder gaat. Na afloop van Hackatrain bezoeken de deelnemers technologie festival Tech Open Air. Beter kan niet, toch?! Op 18 juni vertrekken ze alweer naar de Duitse hoofdstad. Wel balen dat aanmelden voor dit jaar helaas niet meer mogelijk is… TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl