Blockchain koffie: This is your WAKEcUPCALL

Een heerlijk bakkie koffie: we zijn er dol op! Maar de toekomst van onze koffie is in gevaar. Steeds minder mensen willen koffieboer worden namelijk, door oneerlijke winstverdeling in die keten. Geef ze eens ongelijk. Om het tij te keren moet er iets veranderen. Fairfood haalt 100 kilo geblockchainde koffie naar Nederland om het proces inzichtelijk te maken.

Bewustwording

Samen met ID Coffees en Bext360 zet Fairfood de reis van 100 kilo Colombiaanse koffie op de blockchain. De partijen ‘loggen’ elke stap van die koffie op weg naar ons, die je op je smartphone kunt terugzien. Een QR-code op de verpakking van de koffie brengt je naar een pagina waar elke stap wordt toegelicht. Daarmee is onder andere te zien hoeveel de boeren aan hun koffie verdiend hebben.

“Door boeren en consumenten mee te nemen op de blockchain, krijgen consumenten zicht op de herkomst van hun producten”, aldus Marten van Gils, program manager blockchains bij Fairfood. “Aan de andere kant krijgt de boer meer zicht op wat er met zijn product gebeurt. Die informatie kan hij gebruiken voor het verstevigen van zijn positie." Fairfood wil dat het project een inspiratiebron is voor de koffie-industrie. “We hopen dat anderen ons navolgen en dat transparante koffie straks in alle supermarkten te koop is.”

Geen zuivere koffie

Op dit moment blijft minder dan 10% van de opbrengsten van koffie achter in het land van productie. Twintig miljoen kleinschalige koffieboeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië verbouwen 70% van alle koffie die wereldwijd gedronken wordt. Het merendeel van hen leeft onder de armoedegrens van 1,60 euro per dag. Dit leidt onder meer tot grote schulden en werkt grotere problemen in de hand, zoals kinderarbeid, houtkap en overmatig gebruik van pesticiden.

WAKEcUPCALL

De geblockchainde koffie is onderdeel van een campagne die Fairfood eerder lanceerde. Met de hulp van koffiedrinkend Nederland trapte Fairfood in mei het WAKEcUPCALL-initiatief af, waarmee de koffie-industrie wordt aangespoord koffieboeren een eerlijke prijs te betalen. Meer daarover lees je op www.wakecupcall.nl.

