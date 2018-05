Zo krijg je goede wifi in de tuin!

Hopelijk ben jij so lucky dat je ‘s avonds lekker in de tuin kan zitten. Heerlijk op dit soort warme dagen! Zelf ontvlucht ik de hitte overdag en kom pas in de avond weer tot leven. Genietend van het zomeravondbriesje op mijn lounge set, met de smartphone in de hand. Alleen… ik zou toch willen dat de wifi me niet telkens in de steek liet. Hoe krijg je eigenlijk goede wifi in de tuin?

De oorzaak

Eigenlijk is het niet vreemd dat je minder goede wifi ontvangst hebt in de tuin. De router (die meestal in de meterkast geplaatst is) staat redelijk ver verwijderd van de tuin, en al helemaal als je kijkt naar het achterste punt van de tuin. Bovendien staan er een aantal muren tussen jou en de router in. Vooral die buitenmuur is lekker dik, dus daar komt het signaal gewoon niet zo makkelijk doorheen. Het wifi verliest sterkte hoe verder het van de router vandaan komt. Het gevolg: zeg maar ‘dag’ tegen het snel laden van Snapchats, etc.

Meerdere oplossingen

Gelukkig kun je je leven een stuk makkelijker maken door een van deze oplossingen:

Wifi repeater

It’s all in the name: een wifi repeater is een soort apparaatje dat je wifi herhaalt. Hij pikt de sterkte op dat op die plek voorradig is en verspreidt het opnieuw. Plaats het ergens in een stopcontact bij de buitendeur en verbindt het met het wifi volgens de gebruiksaanwijzing. De wifi repeater is een betaalbare oplossing, maar niet voor langere afstanden geschikt.

Mesh systeem

Een mesh systeem wordt ook wel multiroom wifi genoemd, wat betekent dat er meerdere wifi stations in huis worden aangelegd. Afhankelijk van je locatie in huis, wordt gekeken welk wifi station het beste bereik biedt en wordt je daarmee verbonden. Het bereik in huis zou overal even goed moeten zijn. Afhankelijk van de dikte van de muur en waar je een wifi station plaatst, kun je tot 20 meter in de tuin nog gebruik maken van de wifi.

Powerline met wifi

Een andere optie is de een Powerline adapter met wifi. Met deze uitbreidingsadapter leid je het internet via je stopcontacten naar alle kanten van het huis, maar ook naar de tuin. De adapter van FRITZ! bijvoorbeeld heeft een ingebouwd stopcontact, maar ook een ingebouwd draadloos access point en een switch met twee vaste netwerkaansluitingen. Super handig, wanneer je een stopcontact ergens in de tuin hebt zitten, want je verbreedt er de wifi range enorm mee.

Andere tips

Lukt het met bovenstaande tips niet of heb je gewoon niet zo’n zin om het uit te voeren? Je kunt altijd nog een draadloze wifi router aanschaffen of toch besluiten je wifi helemaal uit te zetten. Soms lukt het op je belbundel sneller in dat soort gevallen. Enne… wat dacht je van helemaal offline gaan. Of klink ik nu als je moeder? ;-)

