Wat voor speaker spreekt jou het meeste aan?

Voor een echte muziekliefhebber is goed geluid essentieel. Er is tegenwoordig heel veel keuze op het gebied van speakers. Soorten, maten, prijs, kleur. Het loopt enorm uiteen. Metro neemt een paar van de opties met je door.

De slimme speaker

Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die een slimme speaker op de markt hebben gebracht. Op dit moment worden de speakers van Amazon het beste verkocht. In het eerste kwartaal van 2018 had het bedrijf een marktaandeel van 43,6 procent. Dat is ook niet gek, want veel concurrent zijn het afgelopen jaar pas met hun eerste slimme speaker op de markt gekomen. De belangrijkste concurrent is Google met de Google Home.

Toch is Amazon duidelijk wat verder. De digitale spraakassistent Alexa is tegenwoordig in staat om je stem te herkennen en onthoudt wat je haar vertelt. Ook is het qua prijs vaak een betere keuze dan haar concurrenten. Het grote twijfelpunt is de kwaliteit van het geluid, dat zeker niet slecht is, maar bij sommige concurrenten is het beter te vinden.

Overigens is Apple inmiddels ook op de markt met de HomePod. Wat kwaliteit betreft, zit je hier goed. Het grote nadeel dat er aan kleeft is dat - zoals wel vaker bij Apple - het vooral gericht is op de diensten van Apple. Zo kan je hem alleen optimaal besturen als je muziek afspeelt via Apple Music, als Spotify gebruikt kan je niet tegen Siri spreken en valt dus eigenlijk het 'slimme' gedeelte weg. Ook kan je hem niet linken als je bijvoorbeeld een Android smartphone.

De slimme speaker van Amazon kwam deze week trouwens wel negatief in het nieuws, omdat deze 'iets te slim'(?) bezig was. Van een koppel was een gesprek over hardhouten vloeren opgenomen en doorgestuurd naar veel van hun contacten.

De design speaker

Want het oog wil ook wat. Bij velen is Bang & Olufsen waarschijnlijk de eerste naam die naar boven komt. Dat is niet gek, want het Deense bedrijf draait al even mee. Afgelopen jaar werd alweer de 75e verjaardag gevierd. Dat zorgde voor een nieuwe collectie aan speakers, waarvan de 360 graden Beosound 1 waarschijnlijk de meest interessante is.

Hij is draadloos te gebruiken (16 uur) en draagbaar, wat hem natuurlijk makkelijk inzetbaar maakt. Bovendien hoef je voor streamingsdiensten als Spotify en Deezer niet eens een verbinding te maken met je smartphone. Daarnaast kan je hem verbinding laten maken met de andere speakers van Bang & Olufsen.

Kijk je naar de concurrenten, dan kom je uit bij bijvoorbeeld Tivoli ART (Audio Reimagined Together), dat vooral als doel heeft om de speakers zoveel mogelijk op te laten gaan in de inrichting van je woonkamer. Ook Lyric, Imperia en Groovemade zijn het opzoeken waard.

De kwaliteitsspeaker

Hierover valt natuurlijk ontzettend veel over te twisten, al was het alleen maar al omdat per muziekgenre het net even kan verschillen welke speaker beter aansluit. Toch kan je duidelijk aangeven welke het beter doen.

Kijk je naar de budgetklasse dan steekt Vizio SB3621 er bovenuit. Vele aangevende reviewers noemen het ook wel de beste speaker die je kan vinden onder de 250 euro. Dat is niet onterecht: het geluid is kristalhelder, ook wanneer het druk is.

Vind je duurder geen probleem in de jacht op het ultieme geluid, dan worden Pioneer Elite SP-EBS73-LR en ELAC Uni-Fi UB5 aangeraden. Beide speakers zijn compact genoeg om als zogenaamd bookshelfspeakers door het leven te gaan.